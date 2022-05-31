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1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Siirt - Pervari'den acı haber

31 Mayıs 2022, Salı 20:30
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ercan Özcan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 1 jandarma personeli şehit oldu.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Ortamandıra Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Abdullah Özcan, annesi Seval Özcan, kardeşi Silvan Can Özcan ve yakınlarını askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Özcan amcası Emrah Özcan, gazetecilere, yeğeninin yeni aldığı arabayla ailesine sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Yeğeniyle sabah saatlerinde konuştuğunu belirten Özcan, "Daha saat 10 gibi konuştuğumuzda bir şey yoktu. Öğleden sonra olmuş bu olay. Ondan sonra bu acı haberi aldık. Arabayı dün almıştık. Dün kendisi onayladı. Biz de arabayı aldık. Bugün görevden dönüp, yarın ikindi sonrası Balıkesir'e yola çıkacaktı. Arabayı almaya gelip, çocuklarına sürpriz yapacaktı." dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da şehit Özcan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Evli olan şehit Özcan'ın, Atilla ve Seval adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

MSB'den Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığından paylaşılan mesajda, "Siirt Pervari'de teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 31 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Özcan'ın fotoğrafına yer verildi.

AA

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