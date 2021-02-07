Sıra Koç ve Sabancı’da mı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Boğaziçi Üniversitesi’ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partizan rektörler zincirindeki bir halka olan Melih Bulu’nun Boğaziçi’ni partizan öğretim üyeleriyle doldurarak hem dokuyu değiştireceği hem de kimsenin talip olmadığı idari kadroları bulacağını düşündüm.” yorumunu yaptı.

Hukukçu Kemal Gözler’in Hoş geldin Boğaziçi Hukuk!” başlıklı yazısına da atıfta bulunan Yetkin, bu süreçte sıranın Koç, Sabancı gibi başarılı vakıf üniversitelerine de sıçramasının kaçınılmaz olduğu düşüncesini dile getirdi. Yetkin, “Gözler’in iki yıl önce ODTÜ ve Boğaziçi’nin hedef alınabileceğini söylemesi karamsar bir kehanet olmaktan çıkıyor. ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, İTÜ, Hacettepe, Cerrahpaşa gibi üniversitelerin partizan yaklaşıla değersizleştirilmesi süreci yaşanıyor. Sıranın Koç, Sabancı gibi başarılı vakıf üniversitelerine de sıçraması kaçınılmaz görünüyor” ifadesini kullandı.

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