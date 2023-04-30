Şırnak'ta trafik kazası: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada vefat eden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: "Şırnak'ta gerçekleşen elim trafik kazasında şehadete yükselen Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. En büyük temennimiz can kaybımızın artmaması. Rabb'im kahraman Mehmetçiğimizi korusun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." AA

Okunma Sayısı: 374

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.