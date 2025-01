Sistem bozuk, kuralsızlık hâkim - Yargı süreçleri işletilsin

Malzeme ve Metalurji Mühendisi Erhan Mataracı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de inşaat ile ilgili her konuda olduğu gibi yangından korunma konusu ile ilgili de esas problem sistem eksikliğidir. Herkesi bağlayıcı, standardize edilmiş bir kurallar bütünü yok. İnsanlarımızın canını şahısların keyfiyetine emanet ediyoruz. (...) Bakanlık değişebilir, belediyeler değişebilir, ama insan hayatının güvenliği herhangi bir yapıya veya şahıslara bırakılamaz. Ülkemizde bu yangın tesisatlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen veya her bölgemize her belediyemize yönelik çalışmalar yapan komitelerin oluşması ve bu komitelerin direktiflerinin tüm kurumların üzerinde bir yetkiye sahip olması gerekmektedir” dedi.

Yargı süreçleri işletilsin

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’ndeki yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar söylendi: “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan bir otelde meydana gelen yangın faciasını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Sorumlular hakkında bir an evvel yargı süreçlerinin işletilerek hesap vermesi sağlanmalıdır. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve yararlı yurttaşlarımıza acil şifa diliyoruz. TMMOB ve TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu olarak sürecin takipçisi olacağız.”

Sorumlular hesap versin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangına ilişkin konuştu. Otelin özel turizm alanı içerisinde yer aldığını vurgulayan Özcan, otelin denetlenmesinde yetki ve sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğunu bildirdi. Özcan, “Biz büyükşehir belediyesi değiliz dolayısı ile bütün ilden sorumlu değiliz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu büyük facia; ihmalin ve denetimsizliğin neticesini gözler önüne sermiştir. Olayda sorumluluğu, ihmali ve kusuru olan kim varsa mutlak surette belirlenmeli ve hesap vermelidir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, cinayetin sorumluluğunu almalı, derhal istifa etmeli” ifadelerini kullandı. İstanbul Barosu, “sorumluluğu bulunan herkesin gerekli cezalara çarptırılması için olayın takipçisi olacaklarını” açıkladı. SP Genel Başkanı Arıkan, “Hiç kimse böyle bir katliamın sorumluluğunu, üç-beş itfaiye erinin üzerine atarak kendisini kurtaramaz” dedi.

