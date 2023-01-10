DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kanser tedavisi gören Yusuf Kerim’in durumunun ağırlaştığına dikkat çekerek, cezaevindeki annesinin şefkatine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Yeneroğlu sosyal medya hesabından şöyle yazdı: “Yusuf Kerim’in durumu ağırlaşmış. Haksız yere cezaevinde yatan annesinin şefkatine çok ihtiyacı var. Siz de bir babasınız. Bu zulme son verin! CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da, 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın’ın cezaevindeki annesi Gülten Sayın’ın serbest bırakılması ya da infazının ertelenmesini istedi. Ünsal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki Yusuf Kerim’in ileri derecede terminal dönemde bir kanser hastası olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü hatırlattı. İstanbul - Yeni Asya

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