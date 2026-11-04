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4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Yönetilmiyor, sürükleniyoruz

04 Kasım 2026, Çarşamba 00:05
Milyonlarca çalışan ve emekli geçim sıkıntısıyla mücadele ederken, milyarlık fon vurgunlarına dikkat çeken yazar Ahmet Taşgetiren, “Bu memleket hakikaten yönetiliyor mu yoksa sürükleniyor mu?” diye sordu.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, “Bir Türkiye manzarası ki…” başlıklı yazısında, Türkiye’de derinleşen geçim sıkıntısını, gelir adaletsizliğini ve milyarlık fon vurgunu iddialarını değerlendirdi. Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri üzerinden çalışanların ve emeklilerin yaşadığı ekonomik güçlüklere dikkat çeken Taşgetiren, milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde yaşanan yolsuzluk iddialarını sorguladı.

Milyonlarca kişi geçim mücadelesi veriyor

Türk-İş verilerine göre açlık sınırının 38 bin 24, yoksulluk sınırının 123 bin 856 liraya ulaştığını hatırlatan Taşgetiren, 28 bin 75 liralık asgarî ücretin açlık sınırının 10 bin lira altında kaldığını belirtti. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin 49 bin 124 liraya yükseldiğine dikkat çekerek, “Yani asgarî ücretle çalışanlar açlık sınırını yakalayabilir mi? 2027 yılında?” diye sordu. Emekli profesörlerin de yoksulluk sınırının altında gelir elde ettiğini belirten Taşgetiren, çalışanların yüzde 53,2’sinin asgarî ücret veya buna yakın maaş aldığını, Türkiye’deki 11,2 milyon asgarî ücretlinin 21 AB ülkesindeki toplam 12,8 milyon kişiye yaklaştığını aktardı. Geniş tanımlı işsiz sayısının 8,5 milyon, ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerin sayısının 6 milyon olduğunu belirten Taşgetiren, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira olduğunu hatırlatarak, “Açlığı, yoksulluğu, hatta derin yoksulluğu konuşan ülkeyiz” dedi.

Bu memleket yönetiliyor mu, sürükleniyor mu?

Meclis’te başlayacak bütçe görüşmelerine işaret eden Taşgetiren, “Bütçe, ülkenin gelecek hayali demek” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin hâlâ enflasyonla mücadele ettiğini, sabit gelirlilerin alım gücünün eridiğini ve işverenlerin de artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten Taşgetiren, ekonomik sıkıntıların yanında milyarlık fon vurgunlarının yaşandığına dikkat çekti. “Bir de ‘Fon vurgunumuz’ var. Sorumlu herkesin uyuduğu bir zamanda, milyar milyar götürülen bir yapı” diyen Taşgetiren, şöyle devam etti: “Bir yanda açlık – derin yoksulluk girdabında kıvrananlar, diğer yanda vurgun rüzgârında yatlarına binip milyarları alıp götürenler… Nasıl bir toplumsal iklim oluşturur bu? Kim ne konuşur bir araya geldiğinde? Bu memleket hakikaten yönetiliyor mu yoksa sürükleniyor mu?”

Milyarları götürenlerle yoksullar aynı yönetimin altında

Fon vurgunlarında kamu görevlilerinin rolüne dikkat çeken Taşgetiren, bir iktidar milletvekilinin “Bu çapta büyük bir yolsuzluk kamu görevlilerinin suça iştiraki olmaksızın işlenemez” sözlerini hatırlattı. İktidar çevrelerinde Cumhurbaşkanı’nın zarar görmemesi kaygısının taşındığını belirten Taşgetiren, “Cumhurbaşkanı cerrah titizliği ile çözecek bu meseleyi…” söylemine karşılık, “Çözsün inşallah… Emeklilerin derdini de çözsün, asgarî ücretlilerin derdini de, açlık sınırında yaşayanları da görsün, yoksulluğa talim edenleri de…” dedi. Yazısını, “Fon – zâdeler (fon çocukları) ile fon – zedeler (vurgun yiyenler), milyarları götürenler ile derin yoksullukta kıvranan milyonlar aynı yönetimin altında oluşuyor” sözleriyle sürdüren Taşgetiren, “Türkiye Yüzyılı” adına kıvanç duymalı mıyız?” diye sordu.

Haber Merkezi

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