TÜİK bildiğiniz gibi

Asgarî ücret ile milyonlarca emekli ve memurun maaş zammında belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında enflasyonun yüzde 2,58 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,77 olduğunu duyurdu. Eylül ayında yüzde 29,73 olan yıllık enflasyon, ekimde sınırlı bir yükseliş gösterdi. TÜİK’e göre yılın ilk 10 ayındaki fiyat artışı yüzde 27,52’ye, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 31,23’e ulaştı. Bağımsız araştırma grubu ENAG ise ekim ayında enflasyonu yüzde 2,68, yıllık enflasyonu yüzde 45,12 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre de İstanbul’da fiyatlar aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 32,47 arttı. Böylece TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon, ENAG’ın 15,35 puan, İTO’nun ise 2,70 puan altında kaldı. Kurumlar arasındaki belirgin fark, maaş zamlarına esas alınacak enflasyon rakamlarını yeniden gündeme taşıdı.

***

2026’da yüzde 1 bile düşmedi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyonda dört aydır devam eden düşüş serisi sona ererken, ocak ve ekim ayları arasındaki sınırlı gerileme dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, Ocak 2026’da yüzde 30,65 olan yıllık enflasyon, ekim ayında yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Böylece dokuz aylık süreçte yıllık enflasyon yalnızca 0,88 puan geriledi. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikalara rağmen yıllık enflasyondaki düşüşün bir puana bile ulaşmaması dikkat çekti.

Haber Merkezi