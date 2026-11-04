Kapsamlı suç var, siyasi ayak yok - Bakan Gürlek ‘fon soruşturması’ bilançosunu açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında organize bir piyasa dolandırıcılığı tespit edildiğini açıkladı.

Suç yapılanmasının üst düzey finans bürokrasisine uzandığını belirten Gürlek, borsa bürokrasisi, manipülasyon yapanlar ve medya arasında sistemli iş birliğinin delillerine ulaşıldığını söyledi. Soruşturmanın siyasî profilleri de kapsadığını belirten Gürlek, siyasî bağlantılara ilişkin somut isim vermedi. Soruşturmada 433 şüpheli bulunduğunu açıklayan Gürlek, 112 kişinin tutuklandığını, 186 kişi hakkında adlî kontrol uygulandığını, 38 kişinin ise firarî olduğunu bildirdi. Gürlek, 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına bloke konulduğunu, yaklaşık 30 milyar liralık iade yapıldığını belirtti. Haber Merkezi

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