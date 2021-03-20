Suriyeli Alim Es-Sabuni dualarla

​Yalova'daki evinde 91 yaşında vefat eden Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi İstanbul'a götürülerek Fatih Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Merkez Efendi Mezarlığında dualarla defnedildi.

19 Mart 2021 sabah saatleri hayatını kaybeden İslam alimi, müfessir Sabuni için önce Yalova Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Muhammed Ali es-Sabuni'nin naaşı, defnedilmek üzere İstanbul'a uğurlandı. Sabuni'nin damadı Bekir Kantarcı, Sabuni'nin naaşının İstanbul Fatih Camisi'nde dün (20 Mart 2021) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Camisi Mezarlığı'nda defnedilmesine karar verildiğini bildirmişti. AA

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