Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur

SALGINA YÖNELİK TEDBİRLERİN YETERSİZ KALDIĞINA DİKKATİ ÇEKEN UZMANLAR “TAM KAPANMA” ÇAĞRISI YAPTI.

KAPANMADAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Prof. Dr. Murat Akova, “Bakanlıkça yapılan ‘evde kal’ uyarıları ile sonuç alınamayacak gibi görünüyor. ‘Tam kapanmadan’ başka da salgını önleyecek bir silahımız yok. Virüsün bulaş şiddetini kesmesi için en az 14 gün kapanma yeterli olacaktır” dedi.

14 VEYA 28 GÜN KAPANMA YAPILMALI

Prof. Dr. Kayıhan Pala da bir an önce şartlar oluşturularak en az 14 gün, mümkünse 28 gün tam kapanmanın zorunlu olduğunu savundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise “Tam fayda için kapanma süresi 28 gün olmalı” diye konuştu.

Vatandaş: Tedbir de, yardım da artsın

Korona virüsü rakamlarıyla ilgili günlük tabloda son dönemde hastanede tedavi gören hasta sayısını açıklayan Sağlık Bakanlığı, üç gündür testi pozitif çıkanların sayısını da duyuruyor. İstanbullular, pozitif test sayılarının açıklanmamasının halkı rehavete sürüklediği görüşünde birleşirken, çoğunluk sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin genişletilmesini istemekle birlikte hükümetin verdiği maddî desteği de bu süreçte arttırmasını talep ediyor.

En az 14 gün tam kapanma şart

Prof. Dr. Kayıhan Pala salgının Türkiye çapında ciddî bir sorun oluşturduğunu belirterek en az 14 günlük tam kapanmanın şart olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Murat Akova da, “Şu an elimizde ‘kapanmadan’ başka da salgını önleyecek bir silÂh yok” dedi.

Koronavirüsü salgınında hasta sayısı ve ölüm oranlarındaki artış sürerken Sağlık Bakanlığı uzun bir aradan sonra ilk kez günlük ‘vak’a’ sayılarını açıkladı.

Türkiye’de günlük vak’a sayısı 25 Kasım’da 28 bin 351 olarak kayıtlara geçerken yükseliş dün de sürdü. 26 Kasım’da günlük vak’a sayısı 29 bin 132 olarak duyuruldu. Duvar’daki habere göre koronavirüsünün tesbiti için yapılan PCR testinin güvenilirliğinin yüzde 60-70’lerde olduğuna dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, günlük vak’a sayısının bu açıklanan veriden de daha fazla olabileceğini belirterek şöyle dedi: “Dün itibari ile bakanlık PCR testi pozitif çıkan 28 bin oldu açıklaması yaptı. PCR testinin doğruluk payının yüzde 60-70’lerde olduğu düşünülürse bu dün test yaptıranlar içerisinde en az 40 bin civarında hastamız var demektir. Günlük 40 bin civarındaki olgu, hastalığın yayılması açısından çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle de sorunun İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerde değil Türkiye çapında ciddî bir sorun oluşturduğu, salgının seyrinin artık kontrolden çıktığı ortaya çıktı” dedi.

Çok yüksek can kayıpları ile ilerliyoruz

Kayıhan Pala, salgının kontrol altına alınabilmesi için bir an önce şartlar oluşturularak en az 14 gün, mümkünse 28 gün tam kapanmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Koşulları oluşturulmuş bir tam kapanmanın –en az 14 gün mümkünse 28 gün- artık hayata geçirilmesinden başka bir seçenek yoktur. Eğer geçirilmezse ölüm oranları ve ağır hasta sayıları giderek artacak. Öte yandan bakanlığın açıkladığı ölüm sayıları da tartışmalıdır. Ölüm sayılarında yeni bir rekor kırıldı. Pandeminin ilk dönemlerinde 19 Nisan’da can kaybı 127 olarak bildirilmişti, ama şimdi 166’lara çıktı. Çok yüksek can kayıpları ile ilerliyoruz. Benim bildiğim bazı büyükşehir belediyelerinin ölüm kayıtlarında bulaşıcı hastalık olarak görünen sayılar, bakanlığın açıkladığı sayılar ile artış ve azalma eğilimleri açısından bir korelasyon göstermektedir. Dolayısıyla bakanın açıklaması tatmin edici değil.”

Vak’a sayısı iki ay sonra günlük 128 bin olur

Türkiye’deki vak’a sayılarının aşı pazarıyla ilişkilendirilerek açıklanmasının önümüzdeki 2 buçuk aylık süreçte salgının seyrine olumlu etki yapmayacağına dikkati çeken Hacettepe Üniversitesi’nden Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, aşının gelmesi halinde dahi salgının kontrol altına alınmasının uzun sürecini belirterek şunları söyledi: Türkiye’ye aşının Aralık ayının sonuna doğru geldiğini düşünürsek biz aşının etkisini en erken şubat ayında görebiliriz. Zaten herkese yetecek kadar aşının gelmeyeceği de açık. Aşıyı bir tarafa koyup, aşının uygulamaya başlanmasına kadar alınması gelen önlemlere odaklanmak gerekiyor. Yoksa bugün açıklanan 28 binlik vaka sayısı iki ayın sonunda 128 bine ulaşacak ve çok sayıda insan bu süreçte ölecek. Şu an elimizde ‘kapanmadan’ başka da salgını önleyecek bir silâh yok. O yüzden sokağa çıkma yasağını genişleten önlemlerin hayata geçirilmesi zorunluluk gibi duruyor. Virüsün bulaş şiddetini kesmesi için en az 14 gün kapanma yeterli olacaktır”

Doğrusu 28 gün

Yeni tedbir alınmaz ve uyulmazsa bir süre tamamen kapatma uygulanmak zorunda kalınacağına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise muhtemel bir kapatmayla ilgili şunları söyledi: “Bunun 14 gün ya da 21 gün olması gerektiği gibi bazı tartışmalar yapılıyor. Ancak bir şey yapılacaksa doğrusu 28 gün, yani iki kuluçka dönemidir. Aksi halde faydası yok. Herkesin eve kapanması durumunda tespit edilemeyen pozitif hastalar da ev içlerinde bulaştırmaya devam edecekler. Kısa dönemli bir kapatma da bu kez onların tam bulaştırma döneminde sokağa çıkması anlamına gelecektir.”