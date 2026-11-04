Kimsesize liselilerden son vazife

Kocaeli'de ölen kimsesiz erkek, Hafız öğrencilerin hatim ve duaları eşliğinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğindeki çalışma kapsamında yakınları bulunmayanlar, Kur'ân-ı Kerîm ve dualar eşliğinde defnediliyor. Bu kapsamda, önceki günlerde vefat eden kimsesiz bir erkeğin defin işlemleri gerçekleştirildi.

Cenaze törenine, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 30 hafız öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Hafız öğrenciler, cenaze namazı ve defin sırasında Kur'ân-ı Kerîm okuyarak hatim yaptı, dua etti. Kimsesiz vatandaş, öğrencilerin ve görevlilerin katılımıyla defnedildi.