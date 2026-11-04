DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin: Şeffaflıkta bugün üç maymunu oynuyorlar

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon yolsuzluğu tartışmaları üzerinden iktidarın geçmişte verdiği şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele sözlerini hatırlattı.

AKP’nin 2002 seçim beyannamesindeki vaatlerine dikkat çeken Şahin, kamu kaynakları ve yatırımcıların birikimleriyle ilgili soruların cevapsız bırakılamayacağını belirtti. Şahin, “Bir zamanlar şeffaflık konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bugün üç maymunu oynuyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılındaki sözlerini hatırlatan Şahin, “O gün ‘kim olursa olsun’ diye verdiğiniz sözün bugün bir karşılığı olmak zorunda” ifadelerini kullandı. Şahin, “Dün hesap sormayı siyasetinizin merkezine koyup bugün hesap verme sorumluluğundan uzak durmanız, yıllarca millete anlattığınız dürüstlük ve adalet anlayışıyla açıkça çelişiyor” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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