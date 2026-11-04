MB’de 60 milyar $ kayıp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinde düşüş sürüyor.

Matriks Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 30 Ekim haftasında rezervler 4,1 milyar dolar azalarak 158,1 milyar dolara geriledi. Böylece rezervlerde üst üste üçüncü haftada da düşüş yaşanırken, ekim ayındaki toplam kayıp 13,1 milyar dolara ulaştı. Ocak ayında 218,2 milyar dolarla yılın zirvesini gören rezervler, bu seviyenin 60,1 milyar dolar altına indi. 2025 yıl sonuna göre ise rezervlerde 35,8 milyar dolarlık, yüzde 18,5 oranında erime hesaplandı. Haber Merkezi

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