Gazze’de gazetecilik de zor

Filistinli gazeteciler, tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve yaralı meslektaşlarının Gazze dışına çıkarılması için uluslararası kuruluşlara acil çağrı yaptı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bir araya gelen Filistinli gazeteciler, 2 Kasım Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sona Erdirilmesi Günü kapsamında Han Yunus’taki Nasır Hastanesi yakınında gösteri düzenledi. Filistin Gazeteciler Sendikasının çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde, Gazze’de tedavi imkânı bulunmayan hasta ve yaralı gazetecilerin yurt dışına çıkarılması istendi.

Gazeteciler ölümle karşı karşıya

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin el-Astal, gösteride yaptığı konuşmada, Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan gazetecilerin tahliyesinin kolaylaştırılması için uluslararası kuruluşların harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Hasta gazetecilerin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Astal, İsrail’in uyguladığı kısıtlamaların bu kişilerin gerekli sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Hasta gazeteciler acil tedavi edilmeli

Gazeteci Ammar Kadih’in sağlık durumunun giderek kötüleştiğini aktaran Astal, birkaç gün önce kalbi duran gazetecinin sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğünü kaydetti. Kadih’in hayatta kalabilmesi için vakit kaybetmeden Gazze dışına çıkarılması gerektiğini vurguladı. Astal, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve diğer ilgili kuruluşlardan hasta ve yaralı gazetecilerin hayatlarının kurtarılması için acil adım atmalarını istedi. Gazze’de yurt dışında tedavi görmeyi bekleyen binlerce hastanın bulunduğuna da dikkat çekti.

“Bugünkü dayanışma yarın cenaze töreni olabilir”

Gazeteci Mahmud Heniye de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 262’yi aştığını belirterek daha fazla can kaybının önlenmesi gerektiğini söyledi. Heniye, “Yarın dayanışma gösterisi değil, cenaze töreni için bir araya gelmekten korkuyoruz.” dedi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı ise yurt dışında tedavi edilmek üzere sevk belgesi bulunan 21 binden fazla hasta ve yaralının bölgeden çıkışının engellendiğini bildirdi. Bakanlık, tedavi için bekleyen hastalar arasında can kayıplarının artabileceği uyarısında bulundu.