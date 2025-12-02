"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Tekstilde 100 bin kişi işini kaybetti

02 Aralık 2025, Salı 17:27
Tekstil ve hazır giyim son yılların en büyük krizini yaşıyor. 9 ayda 86 bin, son bir yılda ise 100 binden fazla kişi işini kaybetti.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe bu yılın 9 aylık döneminde 4 bin 319 şirket kapanırken istihdam kaybı 86 bin 217’ye çıktı. Son bir yıllık toplam kayıp ise 103 bin 111 çalışan seviyesine ulaşarak sektörün istihdamda ivme kaybını net biçimde ortaya koydu. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, son çeyrekte istihdam çıkışlarının yeni belirlenecek asgarî ücret nedeniyle daha da artmasının beklendiğini dile getirdi. Fayat, ihracattaki düşüşün sürdüğünü belirterek özellikle AB pazarındaki gerilemeye dikkat çekti. Rakip ülkelerin toparlanmasına karşın Türkiye’nin eksiye geçmesinin krizin boyutunu büyüttüğünü söyledi.

Haber Merkezi

