Teröristlerin Mersin'deki terör saldırısı öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda bulunan PKK'lı iki kadın teröristin, saldırı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırıdan kısa süre önce polisevine yaklaşan sırt çantalı iki kadının yan yana yürüdükleri görülüyor. Kayıtlarda, teröristlerden birinin elindeki çantayı çöp konteynerine atması ve sonrasında yanındaki teröristle yürümesi yer alıyor. Başka bir güvenlik kamerası kaydında da iki kadın teröristin polisevine yakın bir noktaya ticari taksiyle gittikleri, daha sonra araçtan inen teröristlerin polisevine doğru yürüdükleri görülüyor. Öte yandan, olayla ilgili ifadesine başvurulan ticari taksi şoförünün emniyetten salıverildiği öğrenildi. Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda bir polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. AA

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