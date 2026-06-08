Otokoç’a silahlı saldırı

İstanbul’da Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırını ardından bir saldırı da Antalya’da gerçekleştirildi. Konu ile ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul’da iki, Antalya’da ise üç kişi gözaltına alındı.

AKP Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.