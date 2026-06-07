Gençler yuva kurmakta zorlanıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan hayat pahalılığı ve yüksek konut maliyetleri sebebiyle gençlerin evlilik kararını ertelediğini belirterek bunun hem nüfusun yaşlanmasına hem de düğün sektörünün daralmasına yol açtığını söyledi.

Düğün sezonunun başlamasına rağmen eski hareketliliğin yaşanmadığını ifade eden Palandöken, geçmişte düğünlerin esnafa önemli gelir sağladığını, bugün ise birçok çiftin maliyetler sebebiyle salon düğünü yerine sade nikâh törenlerini tercih ettiğini kaydetti.

En büyük endişe kira

Bir düğünün maliyetinin 1 ila 1,5 milyon lirayı bulduğunu dile getiren Palandöken, gençlerin en büyük endişesinin kira ve konut masrafları olduğunu vurguladı.

Evliliğin teşvik edilmesi için genç çiftlere yönelik konut kontenjanı ayrılması ve mobilya gibi temel ihtiyaçlarda destek sağlanması gerektiğini belirten Palandöken, mevcut desteklerin yetersiz kaldığını ifade ederek, “Gençler evlenmediği sürece nüfus gençleşmeyecek. Evlilik müessesesi birliğin, beraberliğin ve yuva kurmanın temelidir. Herkesin, her gencin buna hakkı var” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

