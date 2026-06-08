Dünyada 1 milyar çocuk şiddet mağduru

TBMM’de çocuk güvenliği ve dijital risklerin ele alındığı komisyonda, dünyada yaklaşık 1 milyar çocuğun herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

Uzmanlar, çocukların dijital mecralarda yalnız bırakıldığına dikkat çekerek okullarda tehdit değerlendirme ekipleri kurulması ve dijital risklere karşı adımlar atılması çağrısı yaptı. Milliyet’te yer alan habere göre, komisyonda sunum yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, çocukların dijital dünyada karşılaştıkları risklerin yalnızca ferdî değil, toplumsal bir halk sağlığı ve güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Bülbül, erken müdahalenin önemine dikkat çekerek, “Olay olmadan önce müdahale hayat kurtarır” değerlendirmesinde bulundu. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer ise ebeveynlerin çocuklarına teknolojik imkân sunduğunu ancak dijital mecralarda onları yalnız bıraktığını söyledi. BM verilerine göre düşük ve orta gelirli 69 ülkede 1 ila 14 yaş arasındaki her 10 çocuktan 9’unun psikolojik saldırganlık ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. Haber Merkezi

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