Balıkçı teknesine saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Kırım’ın batısında, Sivastopol açıklarında saldırıya uğrayan Türk bayraklı “Duru 67” isimli balıkçı teknesindeki 5 kişi yaralandı. Teknedeki yaralılar, yakınlarında bulunan “Burak Kaya” isimli balıkçı teknesine tahliye edildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi istikametine doğru hareket eden teknedeki yaralılardan biri vefat etti. Balıkçı teknesinden yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisi, 4 doktor, 15 UMKE personeli, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan toplam 19 kişilik uzman tıbbî ekiple harekete geçti. İnebolu Limanı’ndan dün saat 12.35’te hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, balıkçı teknesiyle saat 19.20 sıralarında yaklaşık 115 mil açıkta temas kurdu. İnebolu Limanı’na yanaşan gemiden indirilen 4 yaralı, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vefat eden vatandaşın cenazesi ise morga götürüldü. Haber Merkezi

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