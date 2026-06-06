Cezaevine sığmayan “adalet”

Cezaevlerindeki kapasite problemini ortaya koyan en çarpıcı veri, Adalet Bakanlığı’nın istatistikleriyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 304 bin 956 kapasiteli cezaevlerinin toplam mevcudu, 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 421 bin 583’e çıktı. 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 421 bin 583 olarak açıklanan cezaevlerindeki toplam nüfusun 356 bin 878’i hükümlü, 64 bin 705’i ise tutuklulardan oluştu. BirGün’ün haberine göre, cezaevi nüfusunun kurum statüsüne göre dağılımı da bakanlığın 1 Haziran 2026 tarihli verilerinde yer aldı. Açık ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü sayısının 117 bin 661, kapalı ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü sayısının ise 303 bin 922 olduğu bildirildi. Haber Merkezi

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