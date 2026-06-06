En çok işlenen suç: Hakaret

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, yaptığı açıklamada Mersin’den en çok hakaret suçu işlendiğini belirtti. Çelikkol şöyle dedi:

“2025 ve 2026 yılında genel olarak en çok işlenen suçlarda 1. sırada hakaret suçu olurken 2. sırada taksirle yaralama suçu 3. sırada ise tehdit suçları yer almıştır. Kadına Karşı şiddet suçu geçen yıla göre 1 Ocak’tan 15 Mayıs’a kadar 1810 soruşturmadan 1740 soruşturmaya düşmüştür. Genel olarak tüm soruşturmalarda azalma görülmüştür. 1 Ocak’tan, 15 Mayıs’a kadar yaklaşık 4,5 ayda geçen yıl 33.198 adlî soruşturma yapılırken bu yıl 32.181 adlî soruşturma başlatılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak suç işleyenlere karşı kararlı duruşumuz objektif ve tarafsız yaklaşımımızın sonucu olarak 4,5 ayda toplam 34.396 soruşturma dosyasında karar verilmiştir. Verilen bu kararlardan 1624 dosyaya itiraz edilmiştir. Sadece 88 dosya da yanlış karar verilmesi nedeniyle itiraz kabul edilmiştir.” Mersin-Yeni Asya

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