TELE 1’in satışı durduruldu

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı TELE 1’in satışına yönelik ihale durduruldu.

Kanalın avukatları tarafından kanalın satışıyla ilgili açılan “yürütmenin durdurulması talepli” iptal davasının görüldüğü İstanbul 10. İdare Mahkemesine TMSF tarafından bir dilekçe sunuldu. Dilekçede “İhalenin tatil edilerek mezkur ticarî ve iktisadî bütünlüğünün satıştan çekilmesine karar verilmiştir. Dava konusuz kalmıştır” ifadeleri yer aldı. Gelişmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren Merdan Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, “Öncelikle altını çizmek gerekiyor ki bu karar, bir mahkeme kararı değil, TMSF’nin kararı” dedi. Haber Merkezi

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