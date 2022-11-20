Tokat'taki özel hastanede müfettişler incelemelere başladı

Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı.

Tokat'taki hastaya şiddet olayına ilişkin gereken yapılacak Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı. Alınan bilgiye göre, kentte özel bir hastanede, temmuz ayında hastane çalışanlarının şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle M.A'nın ailesinin yaptığı şikayet üzerine savcılıkça başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Hastane görüntülerinin ortaya çıkması üzerine M.A. avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, M.A'nın özel bir hastanede şiddet görmesine ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği, hastane yönetimince hemşire H.K. ve sağlık çalışanı M.A'nın iş akitlerinin sonlandırıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı. AA

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