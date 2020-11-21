Twitter Çakıcı’nın tehdit mesajını sildi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve geçen nisan ayında cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı’nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mesajı, yayınlandığı mecra olan Twitter tarafından silindi.

Çakıcı’nın twittter hesabından 17 Kasım’da, “Devletimiz ve Sayın Devlet Bahçeli hakkında açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na Allattin Çakıcıdan açıklamalarıdır” başlığıyla yayınlanan mesaj, CHP Genel Başkanı’na hakaret ve tehditler içeriyordu. DW Türkçe’nin haberine göre, Twitter kullanıcıları, Alaattin Çakıcı’nın bu mesajının yerinde Twitter’in, “Bu tweet, Twitter kurallarını ihlâl etti” uyarısıyla karşılaşıyor. STK’lardan Çakıcı tepkisi Meslek örgütleri, STK’lar ve demokratik kitle örgütleri, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimiyle çıkarılan af kanunu kapsamında serbest kalan Alaattin Çakıcı’nın CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu ‘akıllı ol’ diyerek tehdit etmesine yayımladıkları ortak açıklamayla tepki gösterdiler. Bu tehditin, Türkiye Cumhuriyeti’nde tarihinde bir ilk olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Bir suç örgütü lideri kamuoyuna da yansıyan bu mektupla ülkemizin ana muhalefet partisi liderini ölümle tehdit etmiş; dolaylı olarak da kamuoyuna gözdağı vermek istemiştir. Tehdit ağır bir suçtur. Bırakınız ana muhalefet partisi liderini, herhangi bir insanı tehdit etmek de suçtur.” Ankara - Anka

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