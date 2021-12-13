VATANDAŞ UCUZ EKMEK ALMAK İÇİN HALK EKMEK BÜFELERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURUYOR. KUYRUKLARI YORUMLAYAN VATANDAŞLAR, “İKTİDARIN USTALIK ESERİ BU MU?” DİYE SORUYOR.

HALK EKMEK BÜFELERİNDEKİ KUYRUKLAR UZADI

İstanbul’da ekmek fiyatlarındaki artışın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek büfelerindeki ekmek satışı arttı. Büfe sahipleri, “Ekmek iki saate bitiyor. Fırın ile bizim aramızda bayağı fark olunca halk tabii burayı tercih ediyor. Yetişemiyoruz. Sonrasında insanlar eli boş geri dönüyor. Son bir aydır özellikle kuyruklar daha da uzadı” diyor.

FIRINCILAR DA UN FİYATINDAN ŞİKÂYETÇİ

Öte yandan Türk Lirası’ndaki değer kaybı sebebiyle son iki ayda 160 liradan 340 liraya yükselen un fiyatı ekmek üreten fırıncıları kepenk kapatma noktasına getirdi. Bazı fırıncılar, “Başımı yastığa koyunca ‘acaba yarın un fiyatı ne kadar olacak’ diye düşünüyorum. Böyle devam ederse fırınlarımızı kapatmak zorunda kalacağız” dediler. İstanbul’da 3.5 TL’ye satılan ekmek var.

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Ustalık eseri ekmek kuyrukları

“Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan iktidarında halk ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruk tepki topladı.

İstanbul’da ekmek fiyatlarındaki artışın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek büfelerindeki ekmek satışı arttı. Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Kızmaz’ın haberine göre, Maltepe Esenkent’teki büfenin görevlisi Ömer Sözen, “13.00-15.00 arasında ekmek geliyor. Kuyruklar 13.30’da oluşuyor. Ekmek iki saate bitiyor. Fırın ile bizim aramızda bayağı fark olunca halk tabii burayı tercih ediyor. Yetişemiyoruz. Sonrasında insanlar eli boş geri dönüyor. Son bir aydır özellikle kuyruklar daha da uzadı” dedi.

DP lideri Uysal: Bu milletten af dileyeceksiniz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, halk ekmek önlerinde oluşan kuyruğa dikkat çekerek iktidarı eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, “Bu milleti, ekmek için kuyruğa girmeye mahkûm ettiniz ya, bilin ki sizler de bu milletin önünde kuyruğa gireceksiniz; Önce oy dilenmek için, sonra af dilemek için!” ifadelerini kullandı.

Ankara – Recep Gören

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Böyle yoksulluk görülmedi

Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise talep artışının yoksulluğun net fotoğrafı olduğunu belirtti. Tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2,6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini belirten Nama, şunlara dikkat çekti: “Büfelerde ekmek bitiyor ama kuyruklar bitmiyor. Bugün üç değil, 13 fabrika olsa, 10 milyon ekmek üretsek de yetmeyecek. Bu büfeler 1970’lerde kurulmaya başlandı. O tarihten bugüne ne toplum bu kadar yoksullaşmıştı ne de büfelerde böyle kuyrukları görülmüştü.” Nama, ayrıca un stoklarının bitmek üzere olduğunu, yeni yıl için zamlı fiyatlarla alım yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

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Üretim yapamaz hale geldik

İstanbul Fırıncılar Odası’nın İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası’nca (İTO) 10 Kasım’da kabul edildi. Kararın üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210’a düşürülüp 3 liraya satılan ekmek, yeni bir zamla 3,5 TL’den satılmaya başlandı. Birgün’ün haberine göre, Ataşehir’de fırın işleten Alper Sandıkçı girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını belirterek, “Un maliyetleri 1 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Yılbaşından sonra fiyatlar artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak” dedi. Kadıköy’de fırın işleten Vedat Yılmaz ise “Artık un fiyatları 2 ayda bir artıyor. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik” diye konuştu.

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‘Un krizi’ esnafı çıkmaza sürüklüyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybının temel gıda ürünlerine olumsuz yansımaları sürerken son iki ayda 160 liradan 340 liraya yükselen un fiyatı ekmek üreten fırıncıları kepenk kapatma noktasına getirdi. Gaziantep’te bir araya gelerek yetkililere çağrıda bulunan fırıncılar artık çalışanlarının maaşlarını ödeyemez duruma geldiklerini belirterek, piyasadaki un krizinin bu şekilde devam etmesi durumunda işyerlerini kapatacaklarını vurguladı. VOA Türkçe’nin haberine göre, ekmeğe yapılan zamla birlikte zorlanan halkın daha ince olduğu için uygun fiyata satılan ve toplum arasında Suriye ekmeği olarak bilinen ekmeğe yöneldiğini belirten fırıncı esnafı Mehmet Bozkuş, “Biz şu anda işçilerin yevmiyesini cebimizden veriyoruz. Son 3 ay içerisinde 15-20 bin lira zarar ettik. Bizim sermayemiz ne kadar ki bu kadar zarara katlanabilelim. Eğer süreç böyle devam ederse biz bu fırınlarımızı kapatacağız’’ diye konuştu.

Haber Merkezi