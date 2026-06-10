“Verilen sözler masada kaldı”

İzmir’de 30 Ekim 2020 depreminin üzerinden geçen 6 yıla rağmen orta ve az hasarlı binalarda yaşayan depremzedelerin mağduriyeti devam ediyor.

Evlerini dönüştürmek için yüksek faizli kredilerle borçlanan depremzedeler, Bayraklı’da yapılan depremzede Rezerv Alanı’ndaki konutlarda kendilerine satış önceliği verilmesi için uzun süredir görüşmeler yürütürken TOKİ, alandaki 225 konutun satışa çıkarılacağını duyurdu. Karara depremzedelerden tepki geldi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın verdiği öncelik sözünü hatırlatarak, “Satış önceliklerinin depremzedeler olması gerektiğiyle ilgili mutabık kalmıştık. Verilen sözler masada kalmış oldu” dedi. İzmir - Anka

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