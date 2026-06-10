Bediüzzaman'ın ittihad çağrısı Bağdat’ta yankılandı: Dünya barışı İslâm birliğine bağlı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen sempozyumda, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin uhuvvet ve ittihad anlayışının İslâm dünyasının birliği ve dünya barışı için önemli bir rehber olduğu vurgulandı.

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.