Bediüzzaman'ın ittihad çağrısı Bağdat’ta yankılandı: Dünya barışı İslâm birliğine bağlı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen sempozyumda, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin uhuvvet ve ittihad anlayışının İslâm dünyasının birliği ve dünya barışı için önemli bir rehber olduğu vurgulandı.
DOĞUDAN-BATIDAN AYDINLAR BEDİÜZZAMAN’I ANLATTILAR
Irak’ta “İslâm Birliğini Sağlama Araçları ve Uygulama Engelleri” konulu sempozyum düzenlendi. Başkent Bağdat’taki İmam-ı Azam Üniversitesindeki sempozyuma İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV) temsilcilerinin yanı sıra kentteki Sünnî ve Şii toplulukların temsilcileri katıldı.
Sempozyumda, dünya barışı, huzuru ve selametinin İslâm dünyasının birlik, barış ve huzurundan geçtiğine vurgu yapıldı.
Huzur için müsbet hareket şart
Toplumsal barış ve birlikte yaşama kültürü üzerine bir tebliğ sunan İmam-ı Azam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musab Selman Ahmed etnik ve mezhebî çeşitliliğin birer çatışma unsuru haline getirilmek istenmesini eleştirdi. Said Nursî’nin “müsbet hareket” ve “uhuvvet” prensiplerine atıfta bulunan Ahmed, “Etnik, dinî ve mezhebî çeşitliliğe sahip toplumların huzur ve istikrarı, ancak karşılıklı anlayış, hoşgörü ve barış içinde birlikte yaşama kültürünün yerleşmesiyle mümkündür. İnsanlar arasında kalıcı barışın tesisi, ortak insanlık değerlerinin güçlendirilmesi ve herkesin güven içerisinde yaşayabileceği bir toplumsal zeminin oluşturulmasına bağlıdır” diye konuştu.
Ümmetin ihtiyacı Medresetü’z-Zehra
Musul Üniversitesi’nden Dr. Ali Abdülcebbâr Hasan, Said Nursî’nin din ilimleri ile fen ilimlerini mezceden vizyoner eğitim projesi “Medresetü’z-Zehra”nın, bugün İslâm dünyasının ihtiyaç duyduğu en stratejik model olduğunu ifade ederek, “Bediüzzaman’a göre ümmetin gerçek birliği, tevhid ve iman esasları etrafında buluşmasıyla mümkündür. Müslümanları kalıcı şekilde bir araya getirecek bağ, siyasî veya etnik aidiyetler değil, Kur’ân’ın inşa ettiği iman kardeşliğidir. Birlik cehaletle değil, marifetle gerçekleşir. Fikirlerin kaynaşması ve ortak bir ümmet şuurunun oluşması ancak ilim, eğitim ve kültürel bütünleşme sayesinde mümkün olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
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AA