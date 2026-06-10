"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Bediüzzaman'ın ittihad çağrısı Bağdat’ta yankılandı: Dünya barışı İslâm birliğine bağlı

10 Haziran 2026, Çarşamba 13:40
Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen sempozyumda, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin uhuvvet ve ittihad anlayışının İslâm dünyasının birliği ve dünya barışı için önemli bir rehber olduğu vurgulandı.

DOĞUDAN-BATIDAN AYDINLAR BEDİÜZZAMAN’I ANLATTILAR

Irak’ta “İslâm Birliğini Sağlama Araçları ve Uygulama Engelleri” konulu sempozyum düzenlendi. Başkent Bağdat’taki İmam-ı Azam Üniversitesindeki sempozyuma İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV) temsilcilerinin yanı sıra kentteki Sünnî ve Şii toplulukların temsilcileri katıldı. 

Sempozyumda, dünya barışı, huzuru ve selametinin İslâm dünyasının birlik, barış ve huzurundan geçtiğine vurgu yapıldı.

Huzur için müsbet hareket şart

Toplumsal barış ve birlikte yaşama kültürü üzerine bir tebliğ sunan İmam-ı Azam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musab Selman Ahmed etnik ve mezhebî çeşitliliğin birer çatışma unsuru haline getirilmek istenmesini eleştirdi. Said Nursî’nin “müsbet hareket” ve “uhuvvet” prensiplerine atıfta bulunan Ahmed, “Etnik, dinî ve mezhebî çeşitliliğe sahip toplumların huzur ve istikrarı, ancak karşılıklı anlayış, hoşgörü ve barış içinde birlikte yaşama kültürünün yerleşmesiyle mümkündür. İnsanlar arasında kalıcı barışın tesisi, ortak insanlık değerlerinin güçlendirilmesi ve herkesin güven içerisinde yaşayabileceği bir toplumsal zeminin oluşturulmasına bağlıdır” diye konuştu.

Ümmetin ihtiyacı Medresetü’z-Zehra

Musul Üniversitesi’nden Dr. Ali Abdülcebbâr Hasan, Said Nursî’nin din ilimleri ile fen ilimlerini mezceden vizyoner eğitim projesi “Medresetü’z-Zehra”nın, bugün İslâm dünyasının ihtiyaç duyduğu en stratejik model olduğunu ifade ederek, “Bediüzzaman’a göre ümmetin gerçek birliği, tevhid ve iman esasları etrafında buluşmasıyla mümkündür. Müslümanları kalıcı şekilde bir araya getirecek bağ, siyasî veya etnik aidiyetler değil, Kur’ân’ın inşa ettiği iman kardeşliğidir. Birlik cehaletle değil, marifetle gerçekleşir. Fikirlerin kaynaşması ve ortak bir ümmet şuurunun oluşması ancak ilim, eğitim ve kültürel bütünleşme sayesinde mümkün olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur, küresel akademinin gündeminde
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?
Suriyeli Alim Prof. Dr. Hüseyin Abdülhâdî: Bediüzzaman'ın fikirlerine insanlığın ihtiyacı var
Said Nursi Dinle Bilimi buluşturdu
Meclis kürsüsünden anlamlı mesajlar - Bediüzzaman’ı anlamaya ihtiyaç var
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi
Bursa İl Müftüsü Y. Selim Karabayır: Risale-i Nur'da her soruya cevap var
“Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”
Suriyeli tanınmış âlim, şehit Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç

AA

Etiketler: bediüzzaman, said nursi, risale-i nur, tefsir, ihtida, sempozyum, ırak, üniversite, akademi, panel, kongre, cemil meriç, şerif mardin, nureddin topçu, cevdet said, nedvi, mevdudi, abdurrahman, turner, nakşibendi
Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bediüzzaman'ın ittihad çağrısı Bağdat’ta yankılandı: Dünya barışı İslâm birliğine bağlı

    Pakistan: Afganistan sınırında saldırılar düzenledik

    Filipinler'deki 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 45 oldu

    İtalya’dan, İsrailli Provokatör Bakan hakkında soruşturma

    AKP’liler de butlana karşı

    Uyuşturucu tehdidi büyüyor

    “Verilen sözler masada kaldı”

    BM’den Afganistan çağrısı

    Eğitimcilerden mülakat tepkisi

    60’ından sonra iş arayanların sayısı artıyor

    Vatandaşın sofrasından çalıyorlar

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

    Bu nasıl faizle mücadele?

    115 hafızın icazet sevinci

    Rusya’da Osmanlı camileri sergisi açıldı

    YKS için geri sayım başladı

    Meteoroloji 9 ili uyardı

    Hukuk kültürü yerleşmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu
    Genel

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü
    Genel

    İtalya’dan, İsrailli Provokatör Bakan hakkında soruşturma
    Genel

    60’ından sonra iş arayanların sayısı artıyor
    Genel

    Eğitimcilerden mülakat tepkisi
    Genel

    AKP’liler de butlana karşı
    Genel

    BM’den Afganistan çağrısı
    Genel

    Uyuşturucu tehdidi büyüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.