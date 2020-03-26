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26 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Virüs işsizlik ve fakirliği arttırdı

26 Mart 2020, Perşembe
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 250 bin işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğu ülkemizde, işsizliğin ve fakirliğin arttığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 250 bin işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğu ülkemizde, milyonlarca kişinin işsiz kaldığını belirterek, “Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, insanlar virüs salgınının yanında açlık tehdidi ile karşı karşıya kalabilir” uyarısında bulundu.  Çin’de baş gösteren ve günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı sağlık yönünden alınması gereken tedbirler kadar, ekonomik boyutları açısından da ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Gürer, çok sayıda sektöre bağlı yaklaşık 250 bin işletmenin kapısına kilit vurulduğunu hatırlattı. Gürer, bu işletmelerde çalışan ve kapatıldığı için işsiz kalanların sayısının mevcut işsiz sayısının iki katından daha fazla olduğuna işaret etti.

Ekonomik tedbirler şart

İşsiz kalanların aileleriyle birlikte milyonlarca kişiye tekabül ettiğini ifade ederek, “Böyle bir ortamda devlete ciddi görevler düşüyor. Sağlıkla ilgili tedbirlerin yanında, işin ekonomik boyutuyla ilgili tedbirlerin de bir an önce alınması şart” dedi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerini sıralayan Gürer, vatandaşların mart, nisan ve mayıs aylarına ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılanmasının zaruri bir hal altığını belirtti. Genel tedbirler kapsamında yayımlanan genelge ile kapatılan işyerlerindeki yaklaşık 20 milyon kişinin bugün işsizler ordusuna dahil olduğunun gözden kaçmaması gerektiğini vurgulayan Gürer, “İşsiz kalanlar İşsizlik Fonu’ndan desteklenmelidir.  Bu süreçte; yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, bunların ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için süratle bir “Aile Yardımları Sigortası” yasası çıkarılmalıdır,  her yoksul aileye asgari 2.000 TL’lik gelir güvencesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

İşçiler ücretli izin istiyor

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu korona virüsü nedeniyle yaşanan işten atmalara son verilmesini ve ücretli izin uygulamasına geçilmesini istedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, platformdan yapılan açıklamada, “Eğer bir önlem alınmak isteniyorsa bunun yolu tek başına yaşlıları eve tıkmak, toplu taşımayı azaltmak, okulları kapamak değildir bu işin bir yanıdır diğer yanı ise milyonlarca çalışanın ücretli izne ayrılarak evde kalmaları sağlanmalıdır. Virüsün engellenmesinin de en etkili yöntemlerinden biri bu olacaktır. Yaygın test yapmak nasıl ki hayati önemde olan uygulamalardan biri ise yüzlerce binlerce insanın bir arada çalıştığı fabrika ve işyerlerinde işçilerin ücretli izne ayrılmasıdır. Temel gıda, sağlık ve hijyen malzemelerinin üretildiği yani çalışması zorunlu olan işyerlerinin dışındaki bütün fabrikalar kapatılmalı ve işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

RECEP GÖREN - ANKARA

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