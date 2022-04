Yatıyoruz kalkıyoruz zam

ÖNCEKİ GÜN ŞEKERE, DÜN DE DOĞALGAZA ZAM GELDİ. RAMAZAN AYINAGİRERKEN ZAMLAR ALTINDA EZİLEN VATANDAŞ ARTIK NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI.

EN UCUZ DOĞALGAZMIŞ

YILBAŞINDAN bu yana görülmemiş zamlar altında ezilen vatandaş dün doğalgaza gelen yüzde 35 zamla bir darbe daha yedi. Zam haberini veren BOTAŞ’ın “Avrupa’daki en düşük fiyatlı doğalgazın Türkiye'de kullanıldığını” a-çıklaması tepkiyle karşılandı.

BIKTIK BU ZAMLARDAN

VATANDAŞLAR “Bu bizimle dalga geçmektir. Avrupa’da en ucuz iş gücü de bizde. Onu niye söylemiyorlar. Şu mübarek Ramazan ayına girerken bu zam da neyin nesi? Sefalet içinde yaşıyoruz. Bıktık bu zamlardan” diye şikâyetini dile getirdi.

Yatıyoruz zam, kalkıyoruz zam

Şeker ve et fiyatlarına yapılan zammın ardından doğalgaza gelen zam vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Haziranda da Türk Telekom’dan toptan internet fiyatlarına zam yapılacak.

Önceki gün şeker ve et fiyatlarına zam gelirken, dün de doğalgaza zam geldi. Türk Telekom zammı erteledi. Vatandaş artık ne yapacağını şaşırdı. BOTAŞ, dünden itibaren geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 44,30 ve elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gaza yüzde 50 zam yaptı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, Evsel Enerji Fiyat Endeksine göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gazın Türkiye’de kullanıldığı savunuldu. Sanayi abonelerinin elektrik tarifelerine ise yüzde 20,01 ile yüzde 26,37 arasında zam gelirken, konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri değişmedi.

Haziran’da yürürlüğe girecek!

Türk Telekom’un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom’un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67’lik bir artışa gidilecekti. Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran’a erteledi.

Sektörün görüşü alınmalıydı

Türk Telekom’un rekor tarife zammı, Türkiye’yi ‘en yavaş interneti çok pahalıya satan ülke’ haline getirdi. İngiltere merkezli araştırma şirketi Uswitch’in 2022 mart ayında yaptığı araştırmaya göre Türkiye 26.34 medyan indirme hızı ile OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında açık ara en yavaş internetin olduğu ülke. TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, “Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışı kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalıydı” dedi.

En pahalı ilk 10 arasında

Araştırmada internete erişimin en erişilebilir ücrette olduğu ülkeler de listelendi. Türkiye zam öncesi yapılan bu araştırmada, dünyada internetin en pahalı olduğu 12’nci ülke olarak dikkat çekti. Araştırmaya göre Türkiye’de aylık ortalama internet ücretinin ortalama gelire oranı yüzde 1.82. En ucuz internet yüzde 0.78 fatura\gelir oranı ile İsrail’de. Tarife zammının faturalara yansıması sonrası Türkiye bu sıralamada yüzde 3’e ulaşacak oranla ilk 10 arasına tırmanacak.

Ete zam da yolda

Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre son bir yılda süt yemi %138, besi yemi %160, karkas et maliyeti ise yüzde 87 arttı. Türkiye’de çok sayıda üreticinin süt üretmek yerine dişi hayvanlarını keserek kazanç sağlama yolunu seçtiği ve anaç hayvanları azalan Türkiye’nin kırmızı et stokunun da azaldığı belirtiliyor.

Türkiye’de etin serbest piyasadaki fiyatı ise 95-110 TL/kg aralığında seyrediyor. Uzmanlara göre dişi sığır sayısının azalması ve yüksek maliyetlerin üzerine bir de turizm sezonundaki talep artışı eklendiğinde, birkaç ay içerisinde et fiyatlarında yüzde 30-40 arasında zam bekleniyor. UKON verilerine göre, Türkiye’de karkas et kesim fiyatı 80-82 TL/kg iken bu rakam yurt dışı piyasalarda 5-6 Euro/kg aralığında seyrediyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Uluslararası Çiftlik Kıyaslama Ağı verilerine göre, Türkiye’de hayvancılık yapma maliyeti dünya ortalamasından yüzde 23 daha fazla.”

Şekerde yanlış politikalar üretimi bitirdi

Çiftçiler ve uzmanlara göre özel şeker fabrikaları sadece yüksek fiyatlandırmayla değil, son 4 yılda şeker pancarı çiftçilerini üretimden uzaklaştıran politikalar uygulamakla da eleştiriliyor. Ailesinin Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 60 yıldır şeker pancarı üretimi yaptığını söyleyen Osman Arslan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden bu yana ilçedeki pek çok çiftçi gibi pancar üretimini bitirdiğini söylüyor. Yerköy çiftçisinin 1960’lı yıllardan bu yana yılda 150-200 bin ton gibi yüksek bir kapasitede şeker pancarı üretip Çorum Şeker Fabrikası’na sattığını söyleyen Arslan, “Fabrika özelleştikten sonra üretimimiz her geçen gün azalmaya başladı” diyor. Geçen yıl Yerköylü çiftçilerin toplam 160 bin ton şeker pancarı üretimi yapacağını taahhüt ettiğini belirten Arslan, bu yıl çiftçilerin ekim taahhüdünün 90 bin tonda kaldığını anlatıyor.

