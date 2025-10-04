Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve Hizmet Vakfı Mütevellî Heyeti’nde vazife yapmış ağabeyler için mevlid okutulacak.

Hizmet Vakfı, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olmak üzere vefat eden umum Nur talebelerinin ve Hizmet Vakfı’nın mütevellî heyetinde vazife yapmış olan ağabeylerin ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okutulacağını duyurdu.

Vakıf tarafından yapılan davette şu ifadeler kullanıldı: “Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olmak üzere vefat eden tüm ağabeylerimiz ve Hizmet Vakfını kuran ve mütevellî heyetinde görev almış olan Zübeyir Gündüzalp, Tahirî Mutlu, Bayram Yüksel, Mustafa Sungur, M. Said Özdemir, Salih Özcan, Ahmet Aytemur, Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayramoğlu ve Ceylan Çalışkan Ağabeylerimizin ruhlarına ithafen 04 Ekim 2025 Cumartesi (bugün) saat 11:00’de İstanbul Fatih semtinde Yavuz Sultan Selim Camiinde Hizmet Vakfı tarafından yapılacak olan Ağabeyler Mevlidi’ne bütün kardeşlerimiz davetlidir.”

İstanbul - Nihat Orhan