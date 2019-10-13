Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Onur Yavan ebediyete uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yavan'ın naaşı, Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na, ardından da kara yolu ile Havza ilçesine getirildi. Sondaj Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınması sırasında, babaanne Mevlüde Yavan, torununu gözyaşları içinde sokakta bekledi. Çok sayıda vatandaşın toplandığı babaevinde helallik alındı. Daha sonra şehidin cenazesi, Kevser Camisi'ne götürüldü. İkindi namazının ardından şehit Yavan için cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dursun ve Hanife Yavan çiftinin dört çocuğundan biri olan şehit Yavan'ın bekar olduğu öğrenildi. AA

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