DİSK/Genel-İş Sendikası Gelir Eşitsizliği Ve Yoksulluk Raporunu göre, her 10 kişiden 2’si yoksul. Son bir yılda 190 bine yakın kişi yoksullaştı. Yoksulluk en fazla çocukları etkiliyor.

MEHMET KARA - ANKARA

DİSK/Genel-İş Sendikası Gelir Eşitsizliği Ve Yoksulluk Raporunu göre, Türkiye, kişi başına düşen milli gelirin en düşük olduğu ülkelerin başında geliyor. Sendika’dan yapılan açıklamada, son dönemde ekonomik krizle birlikte enflasyondaki sürekli artışın, çalışanların insanca çalışma ve yaşama koşullarını olumsuz etkilediği belirtilerek, “Giderek yükselen enflasyon satın alma gücünü azaltarak temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırıyor ve ekonomik belirsizlikler derinleşiyor. Bu durum, geçim sıkıntısı çeken ailelerin sayısının artmasına, yoksulluğun ve borçlanmanın derinleşmesine ve toplumda sosyal dengenin ve adaletin bozulmasına neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu. Rapora göre, ekonomik krizin etkisiyle Türkiye’de gelir eşitsizliği giderek derinleşti. Özellikle orta gelir grubundaki bireylerin sayısı azalırken zenginlerin daha da zenginleştiği görülüyor. Gelir eşitsizliği sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal adalet meselesidir.

10 çocuktan 3’ü yoksul

Rapora göre her 10 çocuktan 3’ü yoksuldur. Çocuk yoksulluğu oranları ile çocukların en temel gereksinimleri olan beslenme, sağlık, eğitim ve barınma imkânlarından yoksun olma oranları arasında doğru bir orantı var. Bu durum, çocukların maddi, manevi ve duygusal açıdan gelişimlerini olumsuz etkiliyor. şartlar altında, zihinsel ve bedensel gelişim açısından temel gereksinimleri karşılanmayan çocuklar, erken yaşlarda çalışma hayatına katılarak işçi oluyor. Çocuk işçiliği, devletin çocukları koruma politikalarının yetersizliğinin bir sonucu olduğu gibi, sosyal ve ekonomik politikalardaki adaletsizliğin bir yansıması.

SON BİR YILDA 190 BİN KİŞİ YOKSULLAŞTI

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle: “Türkiye, “kişi başına düşen milli gelirin” en düşük olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği derinleşti. Türkiye, en düşük asgari ücrete sahip 3. Avrupa ülkesi. Emeğin kaybettiğini, sermaye alıyor. Türkiye’de her 10 kişiden 2’si yoksul. Son bir yılda 190 bine yakın kişi yoksullaştı. Yoksulluk en fazla çocukları etkiliyor. Türkiye’de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski AB ülkeleri ortalamasının iki katı. Türkiye’de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski en çok kadın ve çocukları etkiliyor. Her 10 kadından 4’ü yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında. Türkiye’de her iki kişiden biri borçlu. Borçluluk düzeyi arttıkça tüketici kredilerine başvuru ve kredi kartı kullanımı artıyor. Tüketici kredilerinin tutarı bir yılda yüzde 22 artarken; kredi kartı kullanımı yüzde 59 arttı.”