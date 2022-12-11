Daima faaliyet ve gayret

Geçtiğimiz haftasonu Antalya’da düzenlenen 2. Gençlik Şurası bizler için de şevke medar oldu.

Gençlik, geleceğimiz gibi konularda atılan her adım hizmetimizin akıbeti açısından son derece önemli olduğundan bizlerde de heyecan uyandırıyor.

Peygamber Efendimizin, Üstadımızın, saff-ı evvel ağabeylerimizin gençlere verdikleri önemlerle alakalı pek çok hadise mevcut. Bu hususta çok örnekler ifade edilebilir.

Bizim dikkattimizi çeken ifadelerden birisi ise döneminde Türkiye’nin en zenginlerinden biri olan ve 2004’te vefat eden iş adamı Sakıp Sabancı’dan. Sabancı, hemen her fırsatta gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Bilhassa bu kadar zenginliğe rağmen neden hala çalıştığına yönelik bir soruya verdiği cevap dikkate değer.

Sabancı; bir futbolcu attığı birçok gole rağmen gol atmaktan vazgeçmediği gibi kendisinin de üretmekten vazgeçemeyeceğini ve üreteceğini ifade ediyor. Evet bir bestekâra, bir ressama “Yeni beste, yeni resim yapma, gerek yok” denilemeyeceği, denilse dahi o kimse üretmeye devam edeceği gibi çalışkan ve üretken bir insan da kendisini geri çekmez, çekemez.(youtu.be/CXzWcVLO0gQ)

Hizmetimiz için de bu düsturların son derece geçerli olduğu kanaatindeyiz. Nitekim İstanbul Üniversitesi Nur Talebeleri namına Muhsin imzalı mektupta “Üstadımızın himmetiyle idrak etmişiz; şu halde o nur ve feyiz hazinesi, irfan ve kemalât menbaı olan Risale-i Nur’u, bir dakikamızı bile boş geçirmeden, mütemadi ve devamlı bir şekilde her gün ve her saat okuyacağız ve bu uğurda geceli gündüzlü çalışacağız inşâallah.” (Asa-yı Musa) ifadesi çalışmanın sonu olmayacağı hususunda mücessem bir örnek. Cenab-ı Hakk gençlerimiz dahil hepimizin yardımcımız olsun.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Selâmun aleyküm

Medrese-i Yusufiye Ekibi

Tek kişilik hücrede tutulan bir mahkûm olarak bu mektubu ..... cezaevinden yazıyorum.

Risale-i Nur’ları okumaya çalışıyorum. Elimde, Sözler, Mektubat, Lemalar, Emirdağ Lahikası, Mesnev-i Nuriye ve İşârâtü’l-İ’câz bulunmaktadır. Diğer eserlerden de istifade etmek istiyorum.

Ücreti daha sonra ödenmek şartıyla eksik kitaplar ile Bediüzzaman Beşlemesi ve sizin tavsiye edeceğiniz kitapları tarafıma göndermenizi rica ediyorum. Yardım ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Not: Cezaevleri için Takvim Kampanyamız devam ediyor, desteklerinizi bekliyoruz.

Bizimle irtibat için: 05324715352