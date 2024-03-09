Müsbet faaliyetlerin artması

Medrese-i Yusufiye - H. Muharrem Okur / Arda Bilik

Geçtiğimiz günlerde “Bir Konu-Bir Konuk” isimli programa davet edildik. Neşriyat hizmetlerini ve Medrese-i Yusufiye hizmetlerini konuştuğumuz programda çok güzel noktalara değindik, hizmetlerimizle alakalı bilgilendirmeler yaptık. 2002 yılında başlayan Medrese-i Yusufiye hizmetleri ile ilgili ilk aşamadan itibaren hangi safhalardan geçilerek günümüze kadar geldiğini, ne gibi zorluklarla mücadele edildiği gibi konular ile yöneltilen sorular çerçevesinde bir nevi neşriyat hizmetlerimizin ve Medrese-i Yusufiye hizmetlerimizin serencamını aktardık.

Özellikle Medrese-i Yusufiye hizmetlerimiz özelinde bazı merak edilen hususları da cevaplandırdık.

Gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile özellikle sosyal medya platformlarıyla geniş kitlelere İman-Kur’an hakikatlerini aktarmak çok daha mümkün.

Bizleri bilmek, tanımak isteyen, araştıran kimselere doğru bilgileri ulaştırabiliriz. Menfi yayınların çokça yapıldığı bu platformlarda müsbet yayınların sayısının artması çok önemli. Göreceğiz ki elimizde yeterli imkan ve kadro mevcut. Yeter ki gayret edelim.

Deprem musibetinin yaşandığı bölgelerdeki kardeşlerimizin manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yaptığımız faaliyetlerden çok güzel müsbet geri dönüşler alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu hususta bir bilgilendirme yapmıştık. Deprem bölgelerinden talep edilen ve dağıtımının yine oralarda yapılacağı Ramazan-İktisat-Şükür Risalesi dahil Külliyat talepleri Risale-i Nur’lara müştak kalmış gönüllere teselli olacaklar inşallah. Kitapları enkaz altında kalan, her şeyini kaybettiği için maddi zorluklar yaşayan pek çok kimse Risale-i Nurlara bütçe ayırmakta zorlanıyor.

Dolayısıyla çok büyük bir manevi kalkınma ihtiyacından yoksun kalma tehlikesi ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hakk maddi manevi tüm sıkıntıları hafifletsin memleketimizi selamete ulaştırsın. Amin.

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Selamün aleyküm hayırlı çalışmalar.

Depremden bir kaç ay sonra bir hanım kardeşimiz evlendi. Düğününü evi çeyizi olmadan evlendi. Ve konteynerde kayın validesi ve kayınbabasıyla konteyner de ikamet ediyorlar. Sizden bu hanım kardeşimize mümkünse çeyiz hediyesi olarak külliyatı temin edebilme imkanımız olur mu acaba? Hakkınızı helal edin, binler selâmlar.