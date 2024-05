Fuar coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı bütün coşkusuyla yapıldı. Son derece canlı olan Yeni Asya standımızda ve fuar alanında pek çok güzel hizmetlere vesile oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu gazetemiz genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün “Toplumun Temeli Aile” konulu semineri ile çok güzel manalar tahakkuk etti. İzmir’in merkezindeki fuar alanında, açık hava salonunda pek çok kişinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin, Kur’an’dan süzülen ve asrımız yaralarına, özellikle aile ve toplum özelindeki problemlerimize şifalar sunan değerlendirmeleri aktarıldı. Ve gördük ki, ülkemizde Risale-i Nurların neşri hususunda temel problemler halledilmiş. Yeter ki ötekileştirme, dışlama, ideolojik saplantılarla başkasının fikirlerini toptan reddetme, baskı, kendinden olmayana zulüm vs. gibi arızalar olmasın. Herkes fikirlerini şahane hür bir şekilde her ortamda ifade edebilsin. Bu şekilde Risale-i Nurların Kur’anî reçeteleri, demokrat İzmir’in göbeği dahil her yerde gönüllerde yeşerecektir inşallah.

Fuarların faydalarıyla alakalı her sene gazetemizde çeşitli yazılar yayınlanıyor. Bizlerin de bizzat müşahede ettiği bazı faydaları sıralarsak bunlar:

-Kur’an ve Risale-i Nurlar başta olmak üzere sair dinî eserlerin (cevşen, tesbihat, dua kitapları vs.) bayraktarlığını yapmakla, asrımızın gereği olan manevî cihad-ı dinî vazifesinin deruhtesi,

-Risale-i Nur’un ilan ve neşri dolayısıyla mazhar olunacak dünyevî ve uhrevî faydaların tümü,

-Yayınevine maddî-manevî destek ve fayda sağlanması,

-Satışların yanında, reklam, pazarlama gibi faaliyetleri de doğrudan ve fıtrî bir şekilde içinde barındıran bir ortam,

-Evlerde atıl vaziyette kalmış olabilecek eski sayı gazete, dergi vs. yayınların ücretsiz olarak kolaylıkla dağıtılabilmesi,

-Saha faaliyetlerinde bulunacak hizmet elemanları, gençlerimiz, erkek ve hanım hizmet erlerimiz için âdeta bir staj ortamı,

-Yazarlarımızın tanıtımı ve toplumun her kesiminden insanlara açılan bir kapı,

-Stant komşuluğu, aynı ortamın paylaşılması gibi sebeplerle irtibat ve iletişim içinde olunan diğer yayınevleri, başka dini grupların yayınlarının ekipleri gibi kimselerle iletişim haline girilmesi, böylece dini gruplar arasındaki manevî rabıtaların geliştirilmesi, zıt fikir ve dünya görüşünde olanlarla ise sağlıklı diyalogların kurulabilmesi.

Ve sayamadığımız daha pek çok hikmet ve faydalarla görüyoruz ki fuar faaliyetleri hizmetlerimiz için öncülük teşkil eden alanlardan birisi.

Önümüzdeki fuarlarda da aynı coşku ve heyecan ile hizmetlerimizin omuzlanması temennisinde bulunarak, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

***

Selamün aleyküm Yeni Asya ailesi;

Gönderdiğiniz kitapları bayramda kardeşlerimize hediye ettik. Çok sevindi ve istifade ettiler.

Bu Ramazan ayı bizim için çok bereketli ve şevkli geçti. Verdiğimiz iftarlarda kitapları hediye etmek ayrı bir haz verdi. Bayramda hediye edilen kitaplar ayrı ilgi odağı oldu. Binler selâmlar...