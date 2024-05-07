DKT, Risale-i Nur’u sinemaya taşıyacak

Bediüzzaman’ın “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz” sözünü şiar edinerek yola çıkan DKT Yapım stüdyosu, ankara fidan merkezindeki mekanında kalabalık bir katılımla ve dualarla hizmete kapılarını açtı.

Haber: Furkan Kösmene

DKT Yapım stüdyosu kalabalık bir katılım ile 27 Nisan 2024 tarihinde hizmete kapılarını açtı. Fidan Kültür Merkezinin alt katında hizmete giren DKT Yapım stüdyosunda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Ali Serdar Beykoz’un sunuculuğunda gerçekleşti.

Kur’an tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Yeni Asya gazetesi genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz güzel temennilerini paylaştı ve DKT Yapım’ın sanat, sinema dünyasında Risale-i Nur hakikatlerini dile getireceğini söyledi.



Kazım Güleçyüz

Ardından DKT Yapım’ın tecrübeli yönetmeni Osman Gökmen sözü alarak bu kuruluşun amaçlarından bahsetti. Ardından DKT Yapım’ın kuruluş serüveninin anlatıldığı kısa video seyredildi.

Sonrasında gençliğinde Fidan Kültür Merkezinde kalmış Yeni Asya medya grup yönetim kurulu üyesi Orhan Kaşlıoğlu’nun bu mekânın tarihinden bahsetmesi herkesi duygulandırdı.



Orhan Kaşlıoğlu

Ali Vapurlu’nunda güzel temenni ve dualarıyla konuşmalar sona erdi.



Ali Vapurlu

İkram faslına geçilmeden önce DKT Yapım yapımcısı Hasan Hüseyin Uçar ekibi tanıtmasının ardından gelen davetlilere ve ekibe teşekkürlerini belirtti.



Hasan Hüseyin Uçar

Yeni Asya Grup yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı açılışta, çoğunluğu Yeni Asya okuyucularından oluşan davetliler stüdyonun açılışını büyük bir coşkuyla karşıladılar. Dua ve desteklerinin olduğunu belirttiler.



Osman Gökmen

Kısaca DKT Yapım’dan bahsedecek olursak; DKT Yapım, Bediüzzaman’ın “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz” sözünü şiar edinerek yola çıkan genç bir ekipten oluşuyor ve Risale-i Nur’dan esinlenerek senaryolar yazıyor, filmler çekiyor ve imkanları dahilinde girebilecekleri tüm sanat alanlarında aktif rol oynamak istiyor. Ve “Helal daire keyfe kafidir” düsturuna bağlı kalarak sanat hayatına devam etmeyi hedefliyor.



Ali Serdar Beykoz

Dost, Kardeş, Talebe hizmetleri ile içerik üreten ekip, bütün Nur Talebelerini ekibin bir parçasıkabul ederek dualarına ortak olmak istiyor. Genç ekibin en büyük arzusu ise günümüz sanat anlayışını hakikat ile buluşturmak istediği yolda sizlerin desteğini hissetmek, fikirlerinizi ve dualarınızı almak.

İşte açılış ile ilgili gelen bazı yorumlar;

Salih Müştak (15): Açılımı Dost-Kardeş-Talebe olan DKT'nin projelerinde yer almak benim için gurur verici bir duygu. Canla başla çalışan abilerim bizlerle de çalışmak istiyorlar. Açılış programı için bana düşen görev ise Kur’an okumak oldu. İnşallah abilerim gibi ben de bu hizmete talebe olmaya talibim.

Mehmet Said (17): Ankara Cebeci'de DKT Yapım'a ait çekim stüdyosu ve gençlik merkezi vazifesi görecek mekan hakkında; Ülkemizde geniş çapta yayılan ve güzide kültürümüzün veya hiçbir dinde yeri olmayan ahlaksızlığın meşrulaşması sonucu yıllar boyu İslam'ın bayraktarlığını yapmış bu kahraman milletin vatanperver torunları olan biz Türk gençliğini büyük teessüflere boğmasının yegane sebebi gelecekte gelecek bela ve illetlerin ardı arkası kesilmeyecek olmasıdır. Bu bağlamda ülke gençliğini ahlaksızlık çukurlarından kurtarma çabasında olan İslami teşkilatlanmalar arasında bulunmak bizler için şereftir! Bu uğurda gayret gösteren tüm kardeşlerimi can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Ahmet Demirel (15): Hayatımıza hızlı bir şekilde girerek günlük hayatın en önemli rutinlerinden biri haline gelen sosyal medyada Nur tohumlarını yeşertmek, İman ve Kur'an'a etkin bir şekilde hizmet etmek için atılan bu büyük adımda emeği geçen tüm abilerime teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere Risale-i Nurların kıymetini bilmeyi ve ömrümüz boyunca bu yolda yürümeyi nasip etsin...

Salih Müştak: 1970’li yıllarda, Fidan dershanesinin ilk zamanlarında Orhan Kaşlıoğlu abi ile kalıyorduk. Yıllarca hep DKT’yi arzu ettik, hayalini kurduk. Bugün gençler bizim hayallerimizi gerçekleştiren işler çıkarıyor, şevkle üretiyor. Cenab-ı Hak’ tan devamı için dua ediyoruz. Allah ekibimizden, cemaatimizden, talebelerimizden razı olsun.

Ahmet Battal: Risale-i Nur’daki iman hakikatlerini dünyaya neşretmek ve bu maksatla sosyal medya ve sinema için görsel içerik üretmek bugün ve gelecek için çok kıymetli bir ihtisas hizmetidir. Büyük ideallerin büyük yükleri olur. O yükü kaldıracak ve taşıyacak ekibin manevi kuvveti dualardan gelir. Bize düşen dua ve tebrik etmektir. Hedef ve prensip sahibi genç ekibi ve bu ekibin bin yüz on bir sırrı ile iştirak etmesinde ön ayak olan ruhu genç ekibi tebrik ve ihlasta muvaffakiyetlerine dua ediyoruz.

Süleyman Uçar: İdealleri Buluşturan Nokta. DKT Yapım…

Öncelikle ilk dikkatimi çeken, kabiliyetleri farklı farklı genç kardeşlerimizin havuza dönüştürdükleri enerjilerini hizmetle buluşturma heyecanının gözlerinden okunduğu bir tablo vardı. Başka bir manzara ise; yıllarca devam eden mesleki hayatlarınıntecrübelerini, gençlerin enerjisiyle buluşturarak Kur'an hizmetinde tatlı meyveleri toplamak zamanının mutluluğu vardı.Açılışta başka bir tabloda şöyleydi: İman hizmetinde ilklere imza atmış Risale-i Nurun şahs-ı manevisini teşkil eden cemaatimizin mazide temeli atılmış hizmetlerin tekâmül ettirilerek devam edeceğinin ümit ve şevkinin ruhlarda derin sürurların dalgalanması yaşandı. Bu açılış merasimin hizmette fütuhata vesile olmasını temenni eder, emeği geçen herkesi tebrik ederim.

Mustafa Tombal: DKT Yapım’ı kutluyorum. Manevi alanda İnşallah büyük hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. DKT Gibi görsel medya alanında çalışanların sayısının artmasını can-ı gönülden arzuluyordum. Yıllardır en büyük hayalimdi. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun.

Mehmet Açıkel: DKT hem fiilen, hem manen, hem resmen, hem cismen Türkiye geneline mal edildi. Türkiye’nin gündeminde bir resmiyet kazandı. Herkesin zihninde bir DKT mevhumu yerleştir. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Güzel hizmetlere gebe olduğuna inanıyorum. Yolunuz açık olsun.

Ömer Işıkakdoğan: Kısa film eserleriyle bizleri heyecanlandıran DKT, kendini göstermeden eserleriyle bize kendini tanıttı. Açılışına aldığımız davet bizi ayrıca mutlu etti ve çok heyecanlandırdı.Bu heyecanla iştirak ettiğimiz programda beklediğimizin çok ötesinde hizmetlerin, eğitimlerin, projelerin ve hedeflerin olduğunu gördük. Kısa film, ara verdiğimiz ve geç kaldığımız bir mecra,inşallah bu heyecan ve şevkle güzel hizmetlere vesile olacaktır. Bu güzel hizmette bizlere düşen ise inşallah her türlü desteği vermek olacaktır.

Mesut Nurver: Fidan Kültür Merkezinde taptaze bir çalışmanın yapımlarını sosyal medyada takip ediyordum.Genç kardeşlerimiz ve ağabeyleri güzel bir iş birliği ile kalpleri, ruhları akılları ve tüm enerjilerini ortaya koyarak çok güzel çalışmalar yapmışlardı.Daha sonra bu çalışmalarını profesyonel bir zeminde yapmak için kolları sıvayıp el birliği ile Fidan Kültür Merkezin'de “DKT YAPIM” adını verdikleri içeriye girdiğiniz anda yapımların afişleri, duvar yazıları, gayet başarılı yapım odaları ile harika bir atmosfer ile karşılandık.Açılış, güzel temenni ve dualarla birlikte genç kardeşlerimizin hazırladıkları “DKT YAPIM serencamı” hepimizi çok duygulandırdı.Günde yaklaşık 5 saatin üzerinde sosyal medya koşturmacası içinde bulunduğumuz zamanlarda DKT YAPIM eminim toplumun tüm kesimlerine hitap eden farkındalık arayışında olan birçok insana ışık tutan orijinal çalışmalarıyla kısa zamanda daha bilinir bir konuma gelecektir. Bu çalışmada en çok beni sevindiren ise genç kardeşlerimizin bu yapımlarla ilgili heyecan ve şevkleri oldu. Geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten genç kardeşlerimizi her açıdan desteklemeli ve yanlarında olmalıyız.

Vira Bismillah

Haydi DKT YAPIM

Hem ülkemizde hemde uluslararası düzeyde en güzel yapımları sizlerden bekliyoruz ve eminim buna muvaffak olacaksınız İNŞAALLAH.

Başarılar diliyorum.