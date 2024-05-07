07 Mayıs 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ben ancak iman eden bir topluluk için Allah’ın azâbından sakındırıcı ve Onun rahmetiyle müjdeleyiciyim.
A’raf Suresi: 188
HADİS:
İlmiyle amel eden âlim, kendini ibadete veren kimseden yetmiş derece üstündür.
Camiü’s-Sağir, No: 1724
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