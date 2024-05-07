Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ben ancak iman eden bir topluluk için Allah’ın azâbından sakındırıcı ve Onun rahmetiyle müjdeleyiciyim.

A’raf Suresi: 188

HADİS:

İlmiyle amel eden âlim, kendini ibadete veren kimseden yetmiş derece üstündür.

Camiü’s-Sağir, No: 1724