Gençler geliyor! Saidler, Hamzalar, Ömerler...

“Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler Cennetasa bir baharda geleceksiniz.” (Bediüzzaman Said Nursî)

Evet! Sizlere bahar sevinci gibi bir hadiseden bahsederek, inşallah Üstadımızın müjdesine masadak olacağımız zamanların geldiğini haber vereceğiz.

İzmir’imizde bulunan Yeni Asya Kültür Merkezimizin (Külliye) bünyesinde projelendirilen ve yapımı tamamlanan “Gençlik Merkezi” faaliyete geçiyor. Halihazırda gençlerimizin kullanımına olan “Gençlik Merkezi”nin yeni hali ile açılışı, 24 Şubat Cumartesi günü yapılacak inşallah.

Bu merkezde neler var? Mahiyeti nedir? gibi sualin cevabını sizler de açılış programına katılarak müşahede edebilirsiniz. Bizlerin gençlerimizin kullanıma geçtiği kısacık bir sürede dahi olsa ettiğimiz müşahedeler:

-Gençler Risale-i Nur derslerinden önce ve sonra, istedikleri diğer müsait vakitlerde de özellikle kahve içmek ve muhabbet etmek maksadıyla “Gençlik Merkezi”ne geliyorlar.

-Lise, üniversite mezunu gençler ve diğer gençler tarafından “Gençlik Merkezi”ne ilgi oldukça fazla. Gençler kahvelerini, çaylarını içiyorlar, projeksiyon cihazı ile çeşitli görsel çalışmaları takip ediyorlar ve sohbetlerini gerçekleştiriyorlar.

-Yürütücü ekip tarafından, hizmetlerimizle irtibatının kuvvetlenmesi potansiyeline sahip gençlerden buraya davet ediliyorlar.

-Risale-i Nur’larla köprü oluşturacak sohbetler ve gençlerin sorularına uygun muhabbetler sıklıkla gerçekleştiriliyor. Davet edilen gençlerele dersler sonrası samimi sohbet ortamı bu merkezde oluşturuluyor.

-Gençlerin kendilerini daha kolay ifade edebildikleri ve rahatlıkla iletişime geçebildikleri samimi bir ortamın elde edildiği müşahede ediliyor.

Daha nice güzel neticeleri aktarmak mümkün ancak bu köşeye sığmaz…

Gençlerimiz hizmetlerimiz için çok önemli. Onların bu şekilde aktif faaliyetlerde bulunduklarını görmek bizleri çok duygulandırıyor ve şevkimizi arttırıyor. Gelecekte hizmetlerimizi onlar omuzlayacaklar ve Üstadımızın müjdelerinin gerçekleşmesine vesile olacaklar inşallah. Tekrardan gazetemizde de ilanlarını gördüğünüz “Gençlik Merkezi”mizin açılışına, yurdun neresinden olursa olsun, hatta yurtdışından da tüm hizmet mahallerimizdeki herkesi davet ediyoruz.

“Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sakitane Nur’un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmedler, vesaireler!...

…Şimdi ekilen Nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır.” (Bediüzzaman Said Nursi)

H. Muharrem Okur - Arda Bilik