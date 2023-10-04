"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

AİHM ve iç hukukumuz

Hakan Özlen
04 Ekim 2023, Çarşamba
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), 1950 yılında imzalandığından bu yana, insan haklarının korunması ve hürriyetlerin güvence altına alınması konusunda önemli bir belge olarak kabul edilmektedir.

Sözleşme, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını ve barışın ve iş birliğinin sağlanmasını hedefler. 

Türkiye, AİHS’ye imza atan Avrupa Konseyi üyesi bir devlet olarak, bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AİHS’nin bir denetim mekanizması olarak, üye devletlerdeki insan hakları ihlalleriyle ilgili bağlayıcı karar verme yetkisine sahiptir.

AİHM, AİHS’nin 19. maddesi uyarınca kurulan bağımsız bir mahkeme olarak faaliyet gösterir. Bu mahkemenin kararları, AİHS üye devletleri için bağlayıcıdır ve sözleşmenin 46. maddesine göre devletler, bu kararlara uymayı taahhüt ederler. İhlal tespit edildiğinde, sözleşmeci devletlere, adil tazminat, maddi olmayan bireysel önlemler ve genel önlemler alma yükümlülüğü getirilir.

AİHM, “pilot kararı usulü” gereği, çok sayıda benzer davayı ele alarak sistemik sorunları çözmeyi amaçlar. Bu usul, bir ihlalin sadece tek bir dava ile sınırlı olmadığı hallerde benzer davalardaki sorunları ele alır. Ayrıca, genel tedbirler alarak normatif değişiklikler ve içtihat değişiklikleri gibi önlemler alabilir. 

Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir AİHM kararı, Yüksel Yalçınkaya kararıdır. Bu dava, Yalçınkaya’nın ByLock kullandığı ve Bank Asya hesabına talimat üzerine para yatırdığı iddialarıyla ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm edilmesi üzerine açılmıştır. İç hukuk yollarında sonuç alamayan Yalçınkaya’nın müdafisinin başvurusu üzerine AİHM Büyük Dairesi, “hak ihlali var” demiştir.

Bu karar, Türk yargısının “ByLock kullanmayı bir terör örgütü üyeliği suçu olarak görmesinin” AİHS’in 7. maddesi uyarınca “suçta ve cezada kanunîlik” prensibini ihlal ettiğini, ayrıca “FETÖ’nün terör örgütü olarak kabul edilme sürecinin” sözleşmenin 6. maddesi uyarınca “adil yargılanma hakkı” ilkesinin ihlal edildiğini kabul etmektedir. Ayrıca, “sendika ve dernek üyeliğinin terör örgütü üyeliği olarak kabul edilmesinin” yine sözleşmenin 11. maddesi uyarınca “toplantı ve dernek kurma özgürlüğü” hakkının ihlaline yol açtığını belirtir.

Bu karar, sadece Yalçınkaya davasıyla sınırlı değildir; aynı meselelere ilişkin benzer davalara da etkisi olacaktır. Zira bu karar bir pilot-karardır. Anayasa Mahkemesi, 26 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan “İbrahim Er ve diğerleri” başvurusunda AİHM’nin ihlal kararlarının emsal davalara teşmil edilmesi gerektiğini vurgulayarak esasında bu kararları desteklediğini hüküm altına almıştı. 

Tabii olarak bu pilot-kararın da iç hukuk aktörleri tarafından benimsenmesi lazım. Aksi halde Türkiye yüklü tazminat ve gecikme faizleri gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Zira benzeri on binlerce dava var.  

Bu yaptırımların en önemlisi de Avrupa Konseyi Statüsü’nün 3. maddesi çerçevesinde “hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı prensibinin ciddi şekilde ihlali” nedeniyle ve Statü’nün 8. maddesinin uygulanması yoluyla “üyeliğin askıya alınması veya üyelikten çıkarılma”dır. Türkiye’yi böyle bir tehdit de bekliyor.

Yani Türkiye, şimdi büyük bir zorlukla karşı karşıya. 

Yargı mensuplarına da tavsiyemiz şudur: 

“Zararın neresinden dönülse kârdır” ata-sözü hatırlanmalı ve hukuk devletinin gerektirdiği şekilde hareket edilmeli…

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üretici ile market arasındaki fark yüzde 338

    Galatasaray, Manchester United’ı İngiltere'de 3-2 yendi

    Sisi 3. kez aday olacağını açıkladı

    Yargıtay AYM’ye meydan okuyor

    TÜİK: 61.53; ENAG: 130.13

    Saray ofislerine bir yılda 744.5 milyon TL harcandı

    Yusuf Kerim dualarla toprağa verildi

    AİHM hukukçusu, eski diplomat ve avukat Hakan Kaplankaya: AİHM kararına uymamanın çok ağır sonuçları olur

    5 günlük sağanağın ardından İstanbul'un barajlarında son durum?

    Hafizeler icazetle taçlandı

    ABD’de 9 ayda 1300’den fazla çocuk silahla öldürüldü

    MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

    Ermenistan’dan Putin’i kızdıracak hamle

    İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    Ruhsatsız silah operasyonlarında 928 şüpheli gözaltına alındı

    Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu şehirlerine kuvvetli sağanak uyarısı

    Demokrasi ve adalet sadece AB üyeliği için değil Millet için de zorunlu

    Bölücü terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde 466 operasyon düzenlendi

    Libya'dan selzedelere hac kontenjanı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulüm devam edemez
    Genel

    Yusuf Kerim dualarla toprağa verildi
    Genel

    AİHM hukukçusu, eski diplomat ve avukat Hakan Kaplankaya: AİHM kararına uymamanın çok ağır sonuçları olur
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dinsiz bir Müslüman, gayr-i mü’min bir müslim!” nasıl oluyor!?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Saray ofislerine bir yılda 744.5 milyon TL harcandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Faizcilik, zekât ve kanaati de öldürür
    Süleyman KÖSMENE

    Sıla-i Rahim kimleri kapsar?
    Risale-i Nur'dan

    Her asır, o şems-i hidayetten aldığı feyiz ile çiçek açmış
    Halil ELİTOK

    Bediüzzaman mevlidine teşekkür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.