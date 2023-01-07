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7 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Kadınlara tuzak

Halil ELİTOK
07 Ocak 2023, Cumartesi 02:08
Tarihin hangi devrinde olursa olsun Hz. Peygamber (a.s.m) dönemine kadar kadın, her ortamda zorluklarla karşılaşmış.

Ne haysiyeti, ne namusu ve ne de iffeti diye bir hususiyeti kalmamıştır. İşte böyle bir ortamda Hz. Peygambere Peygamberlik veriliyor. Yani Hz. Peygamber, insanlığa Müslümanlığı anlatıyor.

Günümüzde insanlar artık her gün evlerine giren gazete, dergi, televizyon ya da radyo gibi medya araçları sayesinde ister istemez ortak bir gündem takip etmek zorunda kalıyorlar. Ortaya çıkan her bilgi ve atılan her fikir, kolayca ve kısa sürede çok geniş bir kitleye ulaşabiliyor.

Cahiliye kurallarının yaşandığı bir toplumda ise kadın, asıl olması gerektiğinden daha farklı bir pozisyonda karşımızdadır. Her türlü maneviyatsızlık, hissiyatsızlığın içinde kadın, topluma ayak uydurarak yoz bir ahlâk içerisine girmiştir. Böyle bir ahlâk anlayışı içinde olan bir toplumda ise şüphesiz ki, kadın gün geçtikçe saygınlığını kaybedecektir.

İslâm dini, kadına hiçbir dinin ve felsefi inanç silsilesinin vermediği hakkı ona vermiştir. Hz. Peygamber (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: “Cennet anaların ayağının altındadır.”[1] Bütün bunlar toplum hayatında kadının üstünlüğünü gösterir.

Bugün kadınlarımız, hürriyet anlayışı içinde güya serbest olduklarını söylüyorlar ama bütün bunlar kadınlara görülen ve meta haline getirmek isteyen zihniyetin gizli planları olduğunu ortadadır. Moda adı altında kadına hizmet ettiğini iddia eden firmalar aslında kadının manevi hayatını mahvetmektir.

Ahmed Gürkan’ın İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi adlı eserinde anlatıldığına göre siyonistlerin aile aleyhinde sıraladıkları maddelerden bazıları şunlardır:

1. Genç nesilleri ahlaka muğayir telkinlerle ifsat etmek.

2. Aile hayatını yıkmak.

3. İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmek.

4. Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vakıalar uydurmalı.

5. Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat edilmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik edilmeli.[2]

Dipnotlar: 

[1]Nisâ, Cihad, c.5, s.11 (hadis:6).

[2]Gürkan, Ahmed; İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmasi, Nur Yayınları, Ankara, s.37.

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