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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Mürebbiyü’l-efkâr

Halil ELİTOK
02 Mart 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesinin 55. Yılı münasebetiyle gazeteye bugünün insanının bakış açısı ne olursa olsun, daha çok ihtiyaç duyması gerektiği bir vakıadır.

Yeni Asya, Risale-i Nuru referans almıştır. Risale-i Nur gözlüğüyle olaylara bakmıştır. Bundan dolayı hadiseler Yeni Asya’yı doğrulamıştır.

Kim ne derse desin şurası bir gerçektir ki, Yeni Asya Gazetesinin takip ettiği politikalar ve öngörüleri doğru çıkmış ve tenkit edenler sonunda haklı bulmuşlardır. Çünkü olaylara hep “feraset” gözlüğüyle ve meşveret düsturuyla bakmıştır.

Yeni Asya, sosyal hayatın bir projeksiyonu mesabesinde olan “Lahikalar” ışığında Risale-i Nur ferasetinden bakarak hadiseleri değerlendirir. Yayın hayatına başladığı günden beri Zübeyrî ve Kutlular ağabeyin gayretleriyle taviz vermeden, gerçekleri Allah rızası için haykırmıştır. 

Üstad Bediüzzaman’ın gözlüğüyle olaylara bakma yeteneğini sağlamış ve bunu gerek cemaatler arasındaki diyalogun gelişmesinde ve geliştirilmesinde ve gerekse iktidarlara hiçbir menfaat beklemeden hakikatlerin anlatılmasındaki gayreti herkesin takdir ettiği bir gerçektir. Çünkü Yeni Asya Gazetesinde yayınlanan yazılar bir kuruldan geçmektedir. Yeni Asya Gazetesi her aklına geleni yazan bir gazete değildir. Yıllar önce çıkan bir gazetesini alın, bugüne mutlaka ışık tutacak bir makalesini, bir haberini veya bir karikatürünü bulursunuz.

Yeni Asya Gazetesinin yayın hayatına çıkış sebebini incelerseniz bu gerçeği görürsünüz. Rahmetli Zübeyir Gündüzalp, gazetenin çıkarılış sebebini şöyle anlatır: “Bu gazete bizim için adeta günlük bir lahika mektubudur. Sadece Risale-i Nur’un imani meselelerini okumamız, ittihadımızı yeteri kadar temin etmez. Üstadın hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı siyasiye noktasındaki meselelerinde de ittifak etmedikçe ve onları Üstad’a göre anlamadıkça ittihadımız, ittifakımız tam olmaz. Dolayısıyla bunu da sağlayacak gazetedir” diyordu.[1]

Dipnot:

[1]Kaygusuz, İbrahim; Zübeyir Gündüzalp Hayatı-Mefküresi, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2009, s.434.

Okunma Sayısı: 205
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