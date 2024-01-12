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12 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Kulluğun zirvesi üç aylar

Halil ELİTOK
12 Ocak 2024, Cuma
12 Ocak 2024 Cuma Günü 1. Günü olan üç aylar ve bu üç aylardaki mübarek geceler ve kandiller, insan ömrünün yıllarında en kıymetli zaman dilimleridir.

Bu zaman dilimleri için hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü Rabbimiz Haşir Suresinin 19. Âyetinde şöyle buyuruyor: “Ey imân etmiş olanlar! Allah’tan korkunuz ve her nefis, yarın için ne takdim etmiş olduğuna baksın ve Allah’tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah, ne yapar olduğunuzdan haberdardır.”[1]    

Mevlana Celaleddin Rumi’de şöyle demiştir: “Ömür, yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmekte, gafilce kavgalarla, gürültülerle, didinmelerle tükenip durmadadır. Sen aklını başına al da, ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bugünü de hangi sevdalarla harcıyorsun? Ölüm yolda durmuş bekliyor. Efendi ise gezip tozma sevdasında.” 

Vehb b. Münebbih zamanın kıymetini bilmekle ilgili şöyle demiştir: “Zamana iyi bak! Onu üç bölüm halinde göreceksin: Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Bilmelisin ki, geçmiş zaman artık elden gitmiştir. Ondan sana fayda yok ve onu tekrar eline geçirmen de mümkün değil.

Gelecek zaman ise bir hayal, bir ihtimaldir. Az sonra ne olacak, ne ile karşılaşacaksın bilinmez. Belki de karşına ölüm çıkar. İçinde bulunduğun zaman ise, senin bütün sermayen işte bundan ibarettir. Bir yere iyilik fidanı dikeceksen bu anda dik ve hizmetini yapmakta acele et. Çünkü zaman elinden kayıp gitmektedir.”

“Duaların ret olunmadığı beş gece vardır: Receb ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. Gecesi, Cuma gecesi ve iki bayram gecesi.”[2]

Kandil Gecesi adı nereden gelmektedir?

Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.[3] 

Sevgili Peygamberimiz bu aylara girince şöyle dua ederdi: “Allahım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan’a kavuştur)”[4]

Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s) ise üç aylar hakkında şöyle buyurmuştur: ‘’Recep nefsanî arzuları terk ayıdır. Şaban amel ve vefa ayıdır. Ramazan ise sadakat ve safa ayıdır. Recep tövbe, Şaban muhabbet, Ramazan Hakk’a yakınlık bulma ayıdır. Recep hürmet, Şaban hizmet, Ramazan nimet ayıdır. Recep ayında iyilikler kat kat artar. Şaban ayında kötülükler kalkar. Ramazan-ı şerifte en yüksek ikram ve ihsana ulaşılır.’’[5] 

“Seksen küsur sene manevi ve bâki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhur-u selâsenizi ve leyle-i Regaibinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum.”[6]

Üç aylar ve bu üç aylardaki kandiller zaman dilimi bakımından kıymetleri çok iyi bilmesi gereken zaman dilimleri olduğu hususunda Barla Lahikasında şöyle ifade edilmiştir:  

“Bu şuhûr-u selâse çok kıymettardır; leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi mânevî mütefekkirane Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân mânâları risalelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz.”[7]

Rabbim, üç ayların şuuruna idrak ederek ibadetlerimizi zirveye taşıma gayretini nasip etsin. Amin.   

Dipnotlar:

[1]Haşir Suresi, 59/18.

[2]Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3952.

[3]Diyanet İslam Ansiklopedisi Kandil Maddesi.   

[4]Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.I, s.259.

[5]Günyetü’t-talibin, Seyyid Abdülkadir Geylani; Semerkand Dergisi, Üç Aylara Girerken, Nisan 2014

[6]Kasttamonu Lahikası, s.194.

[7]Barla Lahikası, s.176.

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