Hz. Peygamberin (asm) Ramazan’ı

Şaban ayının son günlerine doğru bir hutbe okuyan Peygamber Efendimiz (a.s.m), Ramazan ayının kıymetinin iyi bilinmesi, Ramazan ayının feyzinden âzami derecede istifade edilmesi için ve Mü’minlerin Ramazan ayına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla bir takım tavsiyelerde bulunmuştur.

Sahabeden Hz. Selman (r.a.) şöyle anlatıyor:

“Resululah (a.s.) bir Şaban ayının son günlerinde bir hutbe îrad ederek sahabe-i kirama şöyle tavsiyelerde bulunmuştur”:

“Ey İnsanlar! Sizi büyük ve mübarek bir ay gölgeledi.

Ramazan ayı içerisinde bir gece vardır ki, bin aydan hayırlıdır.

Ramazan ayı, öyle bir aydır ki, Allah (c.c.) gündüz orucunu farz, gece ibadetini nafile kıldı.

Ramazan ayı içerisinde bir hayır işleyen, diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur.

Ramazan ayında bir farz işleyen, diğer aylarda yetmiş bin farz işlemiş gibi olur.

Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir.

Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır.

Ramazan ayında mü’minin rızkı bereketlendirilir.

Ramazan ayında kim bir oruçluyu iftar ettirirse, bu günahlarının bağışlanmasına, cehennemden azad olmasına sebep olur ve oruçlunun sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır.”

Ashap:

“Ya Rasûlüllah! Hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz” dediklerinde Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Allah (c.c.) bu sevabı oruçluyu bir hurma ile veya bir içim su, yahut bir yudum süt ile iftar ettirene de verir.

Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur.

Ramazan ayında hizmetçisinin yükünü hafifleteni, Allah (c.c.) bağışlar ve cehennemden kurtarır.

Ramazan ayında şu dört şeyi çok yapınız. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisini yapmaktan da müstağni sayılmazsınız.

Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet şunlardır:

1. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehâdet getirmek,

2. Allah’ı anıp istiğfar etmek,

Müstağni olmadığınız iki haslete gelince:

1. Allah’tan cenneti istersiniz,

2. Cehennemden O’na sığınırsınız.