"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Okuduklarımızla amel etmedikçe

Hüseyin GÜLTEKİN
08 Kasım 2021, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman’ın; “kâinata değişmem” dediği Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin; günlük Risale-i Nur’u; “on sayfa okuyan kendini muhafaza eder; on beş sayfa okuyan şevke gelir; yirmi sayfa okuyan hizmet eder” tesbitlerine ilâve olarak okuduklarımızı anlayarak ve yaşayarak, onlarla amel etmenin de hepimizin gayesi olmalı diye düşünüyorum.

Günlük yaşantılarımıza doğru olarak yansıtmanın öncelikli şartının ve ilk basamağının anlayarak okumaktan geçtiğini elbette derk etmemiz lâzım. 

Hazmetmeden yapılacak okumalar da faydadan hali olmamakla beraber, ama bu çeşit okumalarla Risale-i Nur’dan istenilen manada istifade etmenin, lâyıkıyla Nurlar’a talebe olmanın mümkün olmadığını unutmamak lâzım.

Hadimler olarak okuduklarımızla elden geldiği kadar amel etmenin bir keyfiyet olmanın çok ötesinde bir mecburiyet olduğunu; aksi bir durumun hizmetlerimizi lekedar edeceğini bilmeli ve dikkatli olmalıyız.

Okuduklarımızla amel etmemek; oradaki ikaz ve tavsiyeleri kulak ardı etmek, ona uygun hal ve davranışlarda bulunmamak hiçbir hadimin bilerek tercih edeceği durumlar değildir.     

Bolca okuduğumuz veya dinlediğimiz halde, Üstadın; “ihlâsı kıracak esbaptan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz..” ikazlarını dikkate almayıp, hizmetlerimizin düsturlarını kıran beyan ve davranışlarda bulunmak ne feci...

Nesebi kardeşlikten daha önemli olan uhuvvetin, samimî kardeşliğin şart olduğunu bildiğimiz halde onu rencide edecek, dâvâ arkadaşlarımızı incitecek söz, hal ve davranışlarda bulunuyorsak...

Üstad’ın; “bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek...” ikazını defalarca okuduğumuz halde, bazı söz, tercih ve fikirlerinden dolayı olur olmaz ortamlarda tenkitlerde bulunmaktan öteye gıybetlerini yapıyorsak...

 İhlâs ve tesanüdü sağlayan veya olması muhtemel olan sıkıntı ve problemlerin panzehiri olan ve Üstad’ın; “benim de şimdi bir reyim var...” diyerek tavsiye buyurduğu hizmetlerimizin ve istikametle ve birlik ve beraberlik içinde devam etmesi için meşveretin ne derece önemli olduğunu bildiğimiz halde şahsî beklentilerimize, arzularımıza uygun kararlar çıkmadığı için, meşverete uymamak yanlış olmaz mı?

Evet bu ve benzeri kabulü mümkün olmayan yanlış hal ve davranışlara giriyorsak, Zübeyir Ağabeyin tavsiye ettiği sayfa sayılarının üstüne ne kadar çıkarsak çıkalım, ne kadar okursak okuyalım Nurlar’dan beklenilen müsbet neticeleri almamız mümkün olmayacaktır. 

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Orman yangınlarının suçlusu insan

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek

    Elektrik ve doğal gazda KDV yüzde 1’e insin

    Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı vefat etti

    Fenerbahçe, zirvenin 10 puan gerisine düştü

    AB: Filistinli çocuğun ölümü soruşturulmalı

    ''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

    Daha cesur adımlar atın!

    Kur’an’ı anlamak ve yaşatmak önemli

    İsrail, 2 Filistinli çocuğu daha yaraladı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Şentop’tan tek adam savunmalarına devam

    Enerjiyi pahalıya mı mal ediyoruz?

    Silah kazasıyla Şehit olan Emrah Erkan dualarla uğurlandı

    Kosta Rika’da çocuklara aşı zorunluluğu

    Hatalarımızı telafi edeceğim

    Erdoğan’a oy sevap hanesine yazılıyormuş

    Türkkan görevden alındı

    TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

    İklim taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelere neler yapılacak?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Elektrikli SUV’da yeni oyuncu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Genel

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek
    Süleyman KÖSMENE

    Bir canda iki imza: Ehadiyet ve samediyet
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah beni yaratırken bana mı sordu!?”
    Genel

    Bediüzzaman Vakfı’nda yeni ders salonu açıldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kısaca “iman kurtarma hizmeti”
    Genel

    15 Temmuz karanlık bir olay, çok soru var
    Genel

    Orman yangınlarının suçlusu insan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.