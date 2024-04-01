"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Zamanında o hatalar işlenmeseydi...

Hüseyin GÜLTEKİN
01 Nisan 2024, Pazartesi
Zamanında radyonuzla, televizyonunuzla, gazetenizle aktif bir şekilde gönüllü olup o partinin reklamını, propagandasını yaparak, parti ile iç içe olmak yerine biraz mesafeli dursaydınız; deyim yerinde ise onların arka bahçesi durumuna gelip, politize olmak gibi bir tavır içine girmeseydiniz…

Asli vazifeleri dine hizmet olan cemaatlerin, bu sorumluluklarını kulak ardı ederek, dünyevi makam-mevkiler peşinde koşmalarının riskli, tehlikeli olduğunun farkına varıp böyle hâl ve davranışlardan kaçınabilseydiniz…     

Hiçbir gayeye, hiçbir şeye alet olmaması gereken iman-Kur’an hizmetlerini, istiğna düsturlarını dikkate alarak, hiçbir kimseden maddi herhangi bir talepte bulunmadan, ticari işlerinize alet etmeden yapsaydınız…

Üstad Bediüzzaman’ın; kendisine teklif edilen o celbedici makam-mevkileri, maaşları, köşk ve sarayları hiç tereddüt etmeden reddettiği gibi, desteklerde bulunduğunuz siyasi iktidarın size verdiği makam-mevkileri ve maddi imkânları reddetseydiniz…

 Devlet adına size tanınan bütün avantajların, hizmetlerinize sunulan bütün imkânların, bütün makam-mevkilerin, balıkçının balığı avlamak için oltaya taktığı bir yem misali olduğunu; ferasetiniz ve basiretiniz ile görüp, kurulan tuzağa düşmeseydiniz…

 Nadir de olsa, Üstad Bediüzzaman’ı örnek aldığınızı; onun çağlara ışık tutan eserlerinden faydalandığınızı beyan ediyordunuz. Hemen her konuda olduğu gibi siyasi ve içtimai mevzularla ilgili olarak nazarlara verdiği ölçülere ve prensiplere, ikazlara ve tavsiyelere uygun tavır ve tercihlerde bulunsaydınız…

Bu meyanda Yeni Asya’nın size yönelik yaptığı samimi ve dostça tavsiyeleri dikkate alıp o çerçevede, belki de farkında olmadan yaptığınız hatalarınızdan ve yanlışlarınızdan vazgeçseydiniz…

 Evet bu ve benzeri hataları ve yanlışları yapmasaydınız, fırsat kollayan derin karanlık güçlere bu malzemeleri vermeseydiniz, bu ülkede 15 Temmuz belası yaşanır mıydı bilemiyoruz.

Ve senelerce desteklerde bulunduğunuz siyasi iktidar tarafından size toptan “darbeci” damgası vurulur muydu? Daha da içler acısı olanı, sorgusuz sualsiz bir şekilde binler insan işinden gücünden edilerek hapishanelere doldurulur muydu acaba?

 15 Temmuz gibi; büyük bir fitneyi tetikleyen, bütün bir milleti hedef alan ve nice maddi ve manevi yıkıma sebep olan bir musibete rağmen, aradan geçen bunca zamana rağmen, “Hangi yanlış anlayışlarımız, hangi fiilimiz kadere fetva verdirdi ki bu belaya bu felakete maruz kaldık?” denilerek ibret ve ders alındı ise ne âlâ…

Garip olan; bir zamanlar deyim yerinde ise aralarından su sızmayan, birbirleriyle sıkı fıkı olan; siyasi iktidar ile, sonradan terör örgütü olarak damgalananlar arasında cereyan eden ve nice maddi manevi tahribata sebep olan kavgadan ibret almayıp ders çıkarmayan bazı dinî cemaatlerin de, siyasi iktidar ile kol kola girip makam-mevki peşinde koşuyor olmalarıdır maalesef...

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faizde rekor üstüne rekor

    Bir yudum su için saatlerce kuyrukta bekliyorlar

    İYİ Parti'de Bilge Yılmaz istifa etti, Meral Akşener'i istifaya davet etti

    Özgür Özel'den ilk değerlendirmeler

    Gazze 177 gündür yoğun saldırı altında: 32 bin 782 sivil katledildi

    'Muhtarlık' kavgalarında 2 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

    2 kişi sandık başında kalp krizi geçirerek öldü

    Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun

    Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Azerbaycan: Ermenistan sınırda askeri yığınak yapıyor

    Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    İsrail yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı

    Demokrasi için sandık başına

    Bankalar kâra doymuyor

    Döviz bürolarına hücum

    Zeytinyağı fiyatı 4 yılda 19 kat arttı

    UAD’nin yeni tedbirleri

    Emekli maaşları Avrupa’da arttı, Türkiye’de düştü

    Propaganda serbestliği sona erdi - Seçim günü yasaklarına dikkat!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Zübeyirce...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Münafık üreten siyasete karşı
    Genel

    Faizde rekor üstüne rekor
    Yeni Asya'dan Size

    Zübeyir ve Kutlular Ağabeyleri rahmetle yad ederken
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP’nin istibdatı ekonomiyi de çökertmedi mi?
    Süleyman KÖSMENE

    İtikâf hükümleri
    Mehmet KARA

    4. kez adaylığı mı düşünüyor?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Zamanında o hatalar işlenmeseydi...
    M. Said ZEKİ

    A benim güzel dostum!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.