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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Nadi Aksoy’u rahmetle anarken

İhsan Ceylan
28 Nisan 2022, Perşembe
Nur Talebesi abimi vefatının birinci yılında rahmetle anıyorum. Geçen sene Kadir Gecesine bir gün kala Rahmeti Rahmana kavuştu.

Bir zamanlar gazetemizde Nidai Paksoy ismiyle spor köşesi yazıları yazıyordu. Kendisi bir Nur Talebesiydi. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra yurdun değişik yerlerinde öğretmenlik yaptı. Son olarak Sivas’ta imam-hatip ortaokulunda müdürlük yaptı.

On parmağında on marifet bir abimizdi. Enerjik, hareketli, yerinde duramaz bir kişilik. Çocukluğumda onun nur dersleri yapışını pür dikkat dinlerdik. Verdiği örnekler, ses tonu, mimikleri kendine bağlıyor bırakmıyordu adeta. Nüktedan, yapısı kuvvetli, herkes tarafından sevilen bir kişilikti. Her konu ve mekânda haddini aşmadan olaylara espirili yaklaşır, her iki ayrı fikri bir noktada birleştirmeyi başarırdı.

Şiir dolu bir hayatta iki de şiir kitabı çıkardı. Çocukluğumuzda seksenlerin sonu doksanların başı Yeni Asya gazetesi muhabiri iken bizlere nasıl haber yapılacağını anlatır, sineklerin çoğalmasından bile haber çıkarabileceğimizi anlatırdı. Ben de onun sayesinde genç yaşımda Can Kardeş ve Yeni Asya muhabiri olmuştum. Muhabirliğinden dolayı çok güzel fotoğraflar çeker, bizlerede fotoğraf çekim bilgileri verirdi.

Sporu sever ilgilenirdi. Gazetemizde bir süre spor yazılarıda yazdı.

Kayseri, Ağrı derken son noktarı Sivas’ta koydu. İnşallah Peygamberimize ve Üstadına komşu oldu. Ruhu şad oldun, mekânı cennet.

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  • S.topuz

    28.4.2022 14:39:37

    Allah c.c Üstad BEDIÜZZAMANIN ve onun gibi İMAN, KUR'AN ve İLAYI KELAMULLAH için mücadele,mücahede ve müdafaa edip, maddi veya manevi irtibatlı olan ve VEFAT eden cümle SALİH ve SALİHAT, Mümin ve müminata gani gani RAHMET eylesin. Mekanları cennet bahçesi olsun inşaallah.Amiiin,Amiiin, elfü elfi Amiiin.

  • Said Yüksekdağ

    28.4.2022 13:38:58

    Allah rahmet eylesin...

  • Mehmet Türeli

    28.4.2022 07:37:19

    Söylediğiniz Nadir kardeşin vasıflarına şahit olanlardanım. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

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