Nadi Aksoy’u rahmetle anarken

Nur Talebesi abimi vefatının birinci yılında rahmetle anıyorum. Geçen sene Kadir Gecesine bir gün kala Rahmeti Rahmana kavuştu.

Bir zamanlar gazetemizde Nidai Paksoy ismiyle spor köşesi yazıları yazıyordu. Kendisi bir Nur Talebesiydi. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra yurdun değişik yerlerinde öğretmenlik yaptı. Son olarak Sivas’ta imam-hatip ortaokulunda müdürlük yaptı.

On parmağında on marifet bir abimizdi. Enerjik, hareketli, yerinde duramaz bir kişilik. Çocukluğumda onun nur dersleri yapışını pür dikkat dinlerdik. Verdiği örnekler, ses tonu, mimikleri kendine bağlıyor bırakmıyordu adeta. Nüktedan, yapısı kuvvetli, herkes tarafından sevilen bir kişilikti. Her konu ve mekânda haddini aşmadan olaylara espirili yaklaşır, her iki ayrı fikri bir noktada birleştirmeyi başarırdı.

Şiir dolu bir hayatta iki de şiir kitabı çıkardı. Çocukluğumuzda seksenlerin sonu doksanların başı Yeni Asya gazetesi muhabiri iken bizlere nasıl haber yapılacağını anlatır, sineklerin çoğalmasından bile haber çıkarabileceğimizi anlatırdı. Ben de onun sayesinde genç yaşımda Can Kardeş ve Yeni Asya muhabiri olmuştum. Muhabirliğinden dolayı çok güzel fotoğraflar çeker, bizlerede fotoğraf çekim bilgileri verirdi.

Sporu sever ilgilenirdi. Gazetemizde bir süre spor yazılarıda yazdı.

Kayseri, Ağrı derken son noktarı Sivas’ta koydu. İnşallah Peygamberimize ve Üstadına komşu oldu. Ruhu şad oldun, mekânı cennet.