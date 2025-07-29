Koçer Abiye rahmet

ŞİİR - İSMAİL GAZİOĞULLARI

Çok uzakta haber aldım, Duydum gitmiş Koçer Abi. Duygulanıp hüzne daldım, Duydum gitmiş Koçer Abi. Hep davet ettin beni, Ziyaret edemedim seni, Ama orda bekle emi? Duydum gitmiş Koçer Abi. Afyon’un Yörük, mert efesi, Onun vardı gür bir sesi, Hep zikrederdi nefesi, Duydum gitmiş Koçer Abi. Haydi yolun açık olsun, Kabrin hep nurlarla dolsun, Varsa hakkım helâl olsun, Sen de helal et Hacı Abi. Evinizde ders yapardık, Tatlı sohbetler katardık, Bayramda elin öperdik, Demek gittin Koçer Abi. Osman Abi kanser idi, Allah şifa verir derdi. Demek takdir böyle idi, Önce gitti Koçer abi.

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