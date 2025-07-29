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29 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Refah’ın zirvesindeki Norveç - İskandinavya gezi notları (6)

Nejat EREN
29 Temmuz 2025, Salı
Finlandiya’dan Baltık denizinin şahane manzaralarını seyredip, not ve kayıt tutarak İsveç’e dönüyoruz. Uppsala’daki genç kardeşimiz Furkan’ın kahvaltı ikramından sonra Norveç’e hareket ediyoruz.

Yol üzerindeki samimî dostumuz Konyalı Said Bey kardeşimizin iş yerindeki İbrahim’le oğlu Fatih kardeşlere uğrayıp çaylarını içtik. Somalili Müslüman kardeşlerimizin güzel camisinde öğle namazını kıldık. 

ADALETİN, MADDÎ ZENGİNLİĞİN, REFAHIN ZİRVESİNDEKİ NORVEÇTEYİZ  

Yedi saatlik yolculuktan sonra Norveç’in başşehri Oslo’dayız. İkindi namazlarımızı Oslo’da kıldık. Serin hava, hafif yağmur, sis ve rahmet yüklü bulutlar, çağlayan, berrak, temiz ırmakların tatlı şırıltıları, muhteşem manzaralar! 80 km uzaklıkta internetten kiraladığımız eve akşam namazı vaktinde ulaştık. 

Kamp evimiz, maddî refah özelliğine sahip, geniş, sessiz ormanda, kış, yaz her iklim şartlarına uygun, mükemmel planlamış, harika modern evlerden biriydi. Soğuk havaya rağmen soba, odun, tutuşturucuya kadar her şey hazır. Akşam namazından sonra, yol yorgunluğu sebebiyle yemeğimizi yiyip, namazlarımızı kılıp yattık.

Ertesi gün sabah namazı ve kahvaltıdan sonra Oslo’ya döndük. Şehrin muhteşem manzaralarını, asansör ve teleferikle çıktığımız olimpik kış kayak spor merkezinin atlama kulesinden seyrettik. Mavi deniz ve göller, her tondaki yeşillikler, modern, farklı stilde ev ve yapılar. Kerem kardeşimizi Oslo ‘dan İstanbul’a uğurladık. 

Şehre inip öğle namazını diyanet camisinde kıldık. Sonra Bediüzzaman Cami Derneği Başkanı Mehmet Salman ve üyeleriyle buluştuk. Norveç’teki Müslümanların durumu, cemaatler arasındaki irtibat ve istişareyi sordum. Bu konuda iyi bir diyalog ve irtibat olduğunu söylemesinden memnun olduk. 

Derneğin hizmet alanı, genel İslâmî hizmetleri, devletin bu hizmetlere bakış açısını sordum. Cemaat yetkilisi olarak resmî nikâhları kıyma yetkisinin valilikten alınan bir belgeyi doldurarak yapıldığını, çiftlerin ailelerinin tensibiyle gençlerin karıkoca ilân edildiğini söyledi. Kız ve erkek çocuklar için Kur’ân kursları açıldığını ve din eğitimi verdiklerini beyan etti. 

Eğitim konusunda Türkiye ile kardeşlik anlayışı içerisinde farklı yaş ve eğitim grubundaki talebeleri  buralara getirme ve eğitme konusunda yardımcı olabilecekleri hususunda, şu anda derneğin bu konumda talebeleri olmadığını, ileride olunca mümkün olacağını izah ettiler. Biz de kendilerine Türkiye’ye talebe göndermeleri halinde her türlü yardımı yapabileceğimizi söyledik. 

HUKUK VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI

Bediüzzaman Camii Dernek Başkanı Mehmet Salman’dan, devletin bütün dinler ve dinî derneklerin üyelerine, ayırım yapmadan devlet bütçesinden yıllık bir yardım yaptığını öğrendik. Bediüzzaman Camisinin 4000 üyesi olduğunu, devletin her cami üyesi için yıllık bütçesi kişi başı, 2025 yılı için 1550 kron  olduğunu ve Ağustos ayında ödeneceğini söyledi.  

Oslo’daki kraliyet sarayı, parlamento, opera binalarını gezip, kayıt ve çekimlerimizi yaptık. Süleyman Efendi cemaatinin Kur’ân Kursu, yurt binasını ziyaret edip, yetkili kardeşimizden bilgi aldık. Bu güzel binalarında, her kademedeki talebelere eğitim ve imanî dersler verdikleri bilgisini aldık. Kendilerini tebrik ve teşekkür ettik. İkindi namazını orada kılıp ikramlarını aldıktan sonra Oslo dershanesindeki derse katıldık. Yeni simalarla tanıştık. Dersten sonra yatsı namazı vaktinde dağdaki kamp evimiz geldik. Bu günümüz çok verimli geçti elhamdülillah. Yemek ve yatsı namazından sonra istirahate çekildik. 

—Devam edecek—

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