"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Ayasofya’ya ziyaretçi akını

26 Temmuz 2022, Salı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümünde yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu devam ediyor.

Müze olarak 86 yıl hizmet vermesinin ardından kılınan ilk cuma namazıyla 24 Temmuz 2020’de ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, iki yıllık süreçte ziyaretçi akınına uğradı. Ayasofya ibadete açılmasının ikinci yılında 6,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Açılışının ikinci yıl dönümünde de binlerce kişiyi ağırlamaya devam eden Ayasofya, İstanbul’a gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman önünde uzun kuyruklar oluşan camideki ziyaretçilerin kimi dualar ederken, kimileri manevi havayı soluyor.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ziyaretçilerden Türkan Çakır, caminin beklediğinden daha kalabalık olduğunu söyledi. Ankara’dan geldiği için çok sevindiğini belirten Çakır, “İçerisi değişik bir atmosfer. Ziyaretimiz böyle bir güne denk geldiği için çok mutluyuz. İlk defa geldim. Maneviyatı çok güzel. Anlatılmaz ancak yaşanır. Gerek turist gerek yerli ziyaretçilerden oluşan aşırı kalabalık var. Herkes hücum etmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

“Her zaman gelmek isterim”

İzmir’den gelen Döndü Gezgin de çok duygulandığını dile getirerek, “İnan ki o kadar duygulandım ki. Bir de her ülkeden, her ırktan insanlar vardı. Bambaşka bir duyguydu. Çok güzeldi. Her zaman da gelmek isterim. Çok kalabalıktı. Korktum maskeyi çıkaramadım. Türkiye’mizin her tarafı güzel ama böyle yerleri gezmek görmek daha güzel.” diye konuştu.

Huzur buldum

Manisa’dan gelen Emine Özcan ise işi nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde huzur bulduğunu söyledi. Hatice Sivaz, İzmir’den geldiğini ve ilk kez olması sebebiyle tarif edilemeyen duygular yaşadığını ifade etti. Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından ilk defa geldiğini belirten Mehmet Alan ise, “Hayırlı olsun dünyaya. Mimarisi çok güzel. Olağanüstü bir yapısı var. Büyülendim. Çok güzel bir kalabalık var. Hem serinliği hem de mimarisi gerçekten içeri girdiği zaman büyülüyor insanı.” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüksek kiralar göç ettiriyor

    Macaristan'da 128 yılın en sıcak günü yaşandı

    İklim göçü artacak

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek

    Ayasofya’ya ziyaretçi akını

    Kanada'daki silahlı saldırıda ''birçok'' kişi öldü

    İllere göre ortak liste

    Davutoğlu: İktidarın 6’lı masasında kimler var?

    Aydın - Söke'de son durum?

    Yüzde 72: Geçim şartlarım kötüleşti

    Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor

    Dolarlar, faiz için gelen yabancıya satıldı

    Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

    Simitçi tezgahına tabela koydu

    Rusya: Odessa'yı biz vurduk

    Maymun çiçeği aşısına onay

    Trabzonlu genç: 'Artık ailemden para istemekten utanıyorum'

    Herkes değişim istiyor

    Manisa - Akhisar'daki yangın kontrol altına alındı

    Afganistan'daki seller sebebiyle ölü sayısı 23'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yüksek kiralar göç ettiriyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Engellenen rapor ve ötesi
    Ahmet BATTAL

    Kızımız hanım da …
    M. Latif SALİHOĞLU

    Latife Hanım: Bütün insanlık haklarım sararıp soldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Susmak da tesirlidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin krizi
    Genel

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin hayatında çelişki yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.